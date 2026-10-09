Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo tại Công ty ANTRAVEL

Công ty trên do Nguyễn Văn Chung (SN 1998; trú tại Hà Phương 4, xã Vĩnh Thịnh, TP Hải Phòng) làm Giám đốc. Công ty được đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 20/3/2025 với tên gọi Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism; đăng ký lần thứ hai ngày 18/9/2025 với tên gọi Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển dịch vụ du lịch Wonderland; đăng ký lần ba ngày 12/5/2026 với tên gọi Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại ANTRAVEL.

Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã số doanh nghiệp 0110992815. Văn phòng công ty ban đầu đặt tại số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội; sau đó chuyển đến số 2 Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội và tiếp tục chuyển đến tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP Hà Nội.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội chưa xác định được đầy đủ người bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo: Ai là người bị hại trong vụ án trên, đề nghị liên hệ làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội), địa chỉ: số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.