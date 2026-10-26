Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo tại cơ sở 'Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại cơ sở tự xưng “Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu”, địa chỉ tại tổ dân phố Lễ Xuyên, phường Đồng Nguyên, TP Bắc Ninh. Để đảm bảo quyền lợi của các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Cơ quan điều tra đề nghị những người từng đến khám bệnh, mua thuốc tại cơ sở này liên hệ trình báo.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh, căn cứ lời khai của các đối tượng và kết quả điều tra, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Mạnh, chủ cơ sở, đã tổ chức khám, chữa bệnh khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Các phương pháp khám, chữa bệnh do Mạnh tự nghĩ ra, không có căn cứ, cơ sở khoa học chứng minh hiệu quả.

Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh.

Nguyễn Văn Mạnh và đồng bọn bị xác định có hành vi gian dối, đưa ra những thông tin sai sự thật về hiệu quả chữa bệnh trên các nền tảng mạng xã hội. Các đối tượng tuyên truyền việc khám, chữa bệnh là miễn phí nhưng lại chỉ định bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phải mua thuốc do Mạnh tự điều chế mới khỏi bệnh, qua đó chiếm đoạt tiền mua thuốc.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh thông báo những người đã đến khám bệnh, mua thuốc hoặc đưa người thân đến khám bệnh, mua thuốc tại cơ sở “Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu” liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh, địa chỉ đường Hùng Vương, phường Tân Tiến, TP Bắc Ninh; hoặc liên hệ Điều tra viên Đỗ Văn Thủy qua số điện thoại 0977.364.316 để được hướng dẫn, giải quyết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đề nghị những ai bị Nguyễn Văn Mạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên chủ động đến trình báo trước ngày 21/11/2026. Trường hợp không trình báo, Cơ quan điều tra sẽ kết luận điều tra vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.