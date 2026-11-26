Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ án xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2023 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra xác định, Tống Phạm Trường Giang đã lợi dụng việc là nhân viên Ngân hàng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024 để tiếp cận, nắm bắt thông tin những người có nhu cầu vay tiền. Sau đó, Giang thực hiện việc cho vay với mức lãi suất cao dưới hình thức cho vay đáo hạn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị những người từng vay tiền của Tống Phạm Trường Giang với mức lãi suất cao dưới hình thức vay đáo hạn, có liên quan đến vụ án, khẩn trương đến trình báo và cung cấp thông tin.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị những người từng vay tiền của Tống Phạm Trường Giang với mức lãi suất cao dưới hình thức vay đáo hạn, có liên quan đến vụ án, khẩn trương đến trình báo và cung cấp thông tin.

Người dân liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ số 09 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí Minh. Cán bộ thụ lý vụ án là ông Trần Huy Hoàng, số điện thoại: 0975.056.506.

Cơ quan điều tra đề nghị những người có liên quan chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ việc xác minh, làm rõ vụ án và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại.