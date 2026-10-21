Tìm bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Hiện trường một số vụ cướp giật tài sản do các đối tượng gây ra trên địa bàn tỉnh An Giang.

Quá trình điều tra các đối tượng khai nhận, trong thời gian từ tháng 3/2026 đến tháng 8/2026, đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản tại một số địa bàn thuộc tỉnh An Giang, trong đó có khu vực Quốc lộ 61, tuyến đường 3/2, khu vực vòng xoay Tắc Cậu, cầu Rạch Chanh, cầu Cái Bé - Cái Lớn và một số tuyến đường, địa điểm lân cận.

Phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi chủ yếu là sử dụng xe mô tô chở nhau di chuyển trên đường, khi phát hiện người đi đường mang theo túi xách thì áp sát, giật tài sản rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Tuy nhiên, đối với từng vụ việc, các bị can không xác định được đầy đủ, chính xác thông tin về thời gian, địa điểm xảy ra, nhân thân người bị hại, tài sản bị chiếm đoạt và thiệt hại liên quan.

Phương tiện các đối tượng dùng để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh khách quan, toàn diện và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân nào là người bị hại trong các vụ việc cướp giật tài sản có đặc điểm, thời gian, địa điểm nêu trên hoặc biết thông tin liên quan đến các vụ việc này liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự), địa chỉ: 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang; số điện thoại: 02973.863.513 hoặc liên hệ Điều tra viên Đào Trọng Hiếu, số điện thoại: 0915.799.191 để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Đề nghị người bị hại khi liên hệ cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc, diễn biến sự việc, đặc điểm tài sản bị chiếm đoạt và các tài liệu liên quan (nếu có) để Cơ quan điều tra kiểm tra, đối chiếu, xác minh.

Thời hạn liên hệ, cung cấp thông tin trước ngày 25/11/2026. Sau thời hạn nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục tiến hành điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.