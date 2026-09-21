Tìm bị hại của nữ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng vay đáo hạn

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông tin, đang thụ lý, điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do bị can Trần Thị Cẩm Hoa (SN 1990, trú thôn 3, xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi) thực hiện.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Thị Cẩm Hoa là nhân viên tín dụng tại một ngân hàng có trụ sở trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Bị can Trần Thị Cẩm Hoa.

Vào cuối tháng 12/2025, do cần tiền để trả nợ cá nhân và tiêu xài, Hoa đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền để tất toán khoản vay ngân hàng, rút Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp ra để bán đất. Hoa nói với người quen là sau khi vay tiền để đáo hạn, tất toán khoản trên thì trả lại tiền.

Tin tưởng điều này, trong các ngày 29 và 30/12/2025, bà H.T.D. (trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) chuyển cho Hoa tổng cộng 3,63 tỷ đồng. Nhận được tiền, Hoa không thực hiện như cam kết mà đem toàn bộ số tiền này để trả các khoản nợ của cá nhân.

Sau đó, Hoa chỉ trả lại cho bà D. là hơn 1,2 tỷ đồng. Bà D. nhiều lần đòi tiền nhưng Hoa trốn tránh và không có khả năng trả nên gửi đơn tố giác Hoa đến cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng làm rõ hành vi vi phạm của Hoa, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Cẩm Hoa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo, cá nhân, tổ chức nào là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Trần Thị Cẩm Hoa, đề nghị liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) hoặc Điều tra viên Trương Công Sơn, SĐT: 0935.345.227 để được tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết.