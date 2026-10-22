TikToker triệu follow Trung Quốc gây tranh cãi khi lộ mặt trên thảm đỏ

Audrey Houben gây chú ý khi tháo mặt nạ trên thảm đỏ Harper’s Bazaar Trung Quốc ngày 21/10. Ảnh: Sina.

Ngày 21/10, Audrey Houben (tên thật: Gao Meiling) xuất hiện tại sự kiện của Harper’s Bazaar Trung Quốc cùng ê-kíp phim Tôi không phải NPC, do Triệu Lộ Tư đảm nhận vai trò giám chế. Đây là lần đầu cô tham dự sự kiện này.

Sự xuất hiện của nữ influencer (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) tại thảm đỏ thu hút sự chú ý, không chỉ bởi diện mạo khác với hình ảnh quen thuộc trên mạng xã hội, mà còn làm dấy lên câu hỏi về tiêu chí lựa chọn khách mời của các sự kiện thời trang, theo Sina.

Chuyện gì đã xảy ra

Ngày 22/10, Audrey Houben chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội, bày tỏ lòng biết ơn Harper’s Bazaar Trung Quốc và người quản lý đã trao cho cô cơ hội được nhiều người biết đến hơn.

"Dù tôi không phải người đẹp nhất, cũng không có vóc dáng đẹp nhất, nhưng khi khoác lên mình chiếc váy dạ hội và đứng trên thảm đỏ Harper’s Bazaar, tôi cảm thấy rất tự tin", cô viết.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người dùng mạng bày tỏ sự đồng cảm với thông điệp của Audrey Houben, cho rằng việc tự tin và chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo của bản thân quan trọng hơn việc đáp ứng một khuôn mẫu ngoại hình nhất định.

Audrey Houben bên dàn khách mời tại sự kiện. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô cũng tạo ra những ý kiến trái chiều. Một số người đặt câu hỏi liệu sức ảnh hưởng trên mạng xã hội có đủ để trở thành tiêu chí lựa chọn khách mời tại một sự kiện thời trang hay không.

Thậm chí, có ý kiến băn khoăn liệu việc mở rộng danh sách khách mời sang các nhà sáng tạo nội dung có làm thay đổi hình ảnh và tiêu chuẩn của những sự kiện vốn gắn liền với giới thời trang, nghệ sĩ.

Audrey Houben chưa đưa ra phản hồi thêm về những tranh luận này. Trong bài đăng, cô tập trung chia sẻ trải nghiệm cá nhân và niềm vui khi có cơ hội xuất hiện trên một sân khấu mới.

Trước khi tham dự sự kiện, Audrey Houben từng úp mở về diện mạo mới bằng câu hỏi đùa ám chỉ sự thay đổi vóc dáng của cô sau một thời gian tập luyện và điều chỉnh chế độ ăn uống.

Tháng 8, Audrey Houben tiết lộ cân nặng giảm từ 61,5 kg xuống còn 52,5 kg, tương đương 9 kg. Sự thay đổi khiến cô nhận được thêm nhiều sự chú ý, đặc biệt khi xuất hiện trong bộ váy dạ hội.

Audrey Houben được biết đến qua các video hài hước trên mạng xã hội, trước khi xuất hiện với diện mạo khác lạ tại sự kiện thời trang. Ảnh: Ancient Tomb Shell Entertainment.

Audrey Houben tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn điện ảnh và truyền hình tại Trường Cao đẳng Điện ảnh và Truyền hình Tứ Xuyên năm 2016.

Nội dung sáng tạo của cô chủ yếu là các video và phim ngắn. Trong thời gian dài, cô xây dựng hình ảnh hài hước, thường xuyên sử dụng những màn giả xấu và biểu cảm cường điệu để tạo tiếng cười.

Vì vậy, diện mạo của Audrey Houben trên thảm đỏ mang đến hình ảnh khác với nhân vật mà khán giả thường thấy trong các video ngắn. Theo dữ liệu thống kê của MCNDATA, tài khoản Douyin (TikTok Trung Quốc) của cô hiện có khoảng 9,8 triệu người theo dõi. Cô cũng hoạt động trên Bilibili và các nền tảng mạng xã hội khác.

Tuy nhiên, phản ứng trái chiều quanh sự xuất hiện của Audrey Houben cũng cho thấy sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và sự công nhận trong lĩnh vực thời trang không hoàn toàn là một.

Một người có thể thu hút hàng triệu lượt xem nhờ nội dung giải trí, nhưng việc họ có phù hợp với một sự kiện cụ thể hay không còn phụ thuộc vào mục tiêu, định hướng và tiêu chí lựa chọn khách mời của đơn vị tổ chức.

Thảm đỏ thay đổi tiêu chí chọn khách mời?

Không chỉ tại Trung Quốc, việc các nhà sáng tạo nội dung xuất hiện trên thảm đỏ hay ngồi ở hàng ghế đầu các show diễn đã trở thành một phần của ngành thời trang quốc tế.

Những vị trí từng chủ yếu dành cho biên tập viên, nhà phê bình, stylist, người mua hàng và các nhân vật có chuyên môn nay có thêm sự góp mặt của những gương mặt nổi tiếng trên nền tảng số, theo NSS Magazine.

Sự thay đổi này gắn liền với cách các thương hiệu tiếp cận công chúng. Trong môi trường truyền thông số, một show diễn không chỉ diễn ra trên sàn runway mà còn tiếp tục được lan truyền qua ảnh, video ngắn, livestream và những cuộc thảo luận trên mạng xã hội.

Với lượng người theo dõi sẵn có, các TikToker có thể đưa hình ảnh trang phục và thông điệp của thương hiệu đến nhóm khán giả mà những kênh truyền thông truyền thống khó tiếp cận trực tiếp. Một video ghi lại diện mạo của khách mời, cách họ phối đồ hoặc phản ứng trước bộ sưu tập có thể tiếp tục được chia sẻ sau khi sự kiện kết thúc.

Đặc biệt, các thương hiệu hướng đến người tiêu dùng trẻ có thêm lý do để hợp tác với những người sáng tạo nội dung. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm qua quảng cáo chính thức, họ có thể xuất hiện trong những nội dung gần gũi hơn với đời sống thường ngày, nơi khán giả không chỉ xem mà còn bình luận, chia sẻ và tham khảo cách phối đồ.

Tuy nhiên, lợi ích truyền thông cũng đặt ra câu hỏi về tiêu chí lựa chọn khách mời. Nếu lượng người theo dõi và khả năng tạo tương tác được ưu tiên, vai trò của chuyên môn, kinh nghiệm và sự gắn bó với ngành thời trang có thể trở thành chủ đề tranh luận, Huffpost đưa tin.

Ngày càng nhiều nhà sáng tạo nội dụng góp mặt tại các sự kiện thời trang, mở ra tranh luận về tiêu chí lựa chọn khách mời. Ảnh: NSS Magazine.

Với giới chuyên môn, biên tập viên hay nhà phê bình, một show diễn không chỉ là sự kiện để xuất hiện trước ống kính. Đây còn là nơi họ quan sát bộ sưu tập, đánh giá ý tưởng sáng tạo, chất liệu, kỹ thuật và định hướng của nhà thiết kế.

Trong khi đó, những nhà sáng tạo nội dung có thể đóng góp theo một cách khác, thông qua khả năng kể chuyện bằng hình ảnh và kết nối với cộng đồng người theo dõi.

Hai nhóm khách mời không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau. Vấn đề nằm ở cách thương hiệu xác định mục tiêu của sự kiện và cân bằng giữa sức lan tỏa truyền thông với giá trị chuyên môn.

Mức độ nổi tiếng trên mạng cũng không mặc nhiên bảo đảm một người phù hợp với mọi sự kiện thời trang. Mỗi lời mời cần được nhìn nhận trong bối cảnh cụ thể, từ chủ đề chương trình, đối tượng khán giả đến mối liên hệ giữa khách mời và thương hiệu.