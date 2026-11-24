Ngày 24/11, theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, cơ quan đã bắt giữ Ngô Thị Bích Thảo (19 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên), còn được biết đến với biệt danh “Thảo Baby”, để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật.

Thảo là chủ tài khoản TikTok mang tên “Thị Nở”, thu hút hơn 300.000 lượt theo dõi.

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an, từ cuối năm 2024, Thảo được một người quen qua mạng xã hội lôi kéo tham gia phát sóng trực tiếp (livestream) các nội dung khiêu dâm, thủ dâm theo yêu cầu của người xem trên những ứng dụng cá cược trực tuyến có yếu tố nước ngoài.

Đối tượng Ngô Thị Bích Thảo. Ảnh: CA.

Thời gian đầu, Thảo được trả 250.000 đồng cho mỗi giờ livestream. Sau đó, mức thù lao tăng lên 500.000 đồng/giờ.

Ngoài khoản tiền công cố định, Thảo còn được hưởng 50% số tiền người xem quyên góp hoặc tặng thưởng (donate) để yêu cầu thực hiện các nội dung theo mong muốn.

Đáng chú ý, theo lời khai của Thảo, thu nhập từ hoạt động livestream khiêu dâm có thời điểm dao động từ 100 đến 300 triệu đồng mỗi tháng.

Các video ghi lại hoạt động này sau đó bị phát tán, chia sẻ trên nhiều trang web khiêu dâm và nền tảng cá cược trực tuyến, khiến Thảo được nhiều người biết đến trên mạng xã hội.

Sau một thời gian hoạt động trên các nền tảng có yếu tố nước ngoài, Thảo dừng livestream khiêu dâm, chuyển sang sử dụng TikTok với tài khoản mang tên “Thị Nở”. Tài khoản này sau đó thu hút hơn 300.000 người theo dõi.

Qua công tác xác minh hoạt động của tài khoản trên không gian mạng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệu tập Ngô Thị Bích Thảo để làm việc, làm rõ các hành vi liên quan.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.