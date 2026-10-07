Tiktoker Thảo Ràn Ri bị khởi tố vì cho vay nặng lãi

Ngày 7/10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Thị Thảo (Tiktoker Thảo Ràn Ri), SN 1978, trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Thị Thảo cho N.T.D (trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) nhiều lần vay với tổng số tiền gốc là 180 triệu đồng, tính lãi suất 5.000 đồng/01 triệu đồng/ngày (tương đương 182,5%/năm). Qua đó, Thảo thu lời gần nửa tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Thảo (Tiktoker Thảo Ràn Ri) tại cơ quan công an.

Đến thời hạn phải trả lãi, nếu N.T.D không trả tiền lãi đúng hạn thì Thảo liên tục gọi điện, thúc ép, yêu cầu, gây áp lực yêu cầu phải trả tiền...

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La cũng thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của đối tượng và đề nghị ai là bị hại của vụ án thì nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật.