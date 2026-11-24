TikToker 'Thảo Baby' bị bắt vì tham gia livestream khiêu dâm
Ngày 24/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết đã bắt giữ Ngô Thị Bích Thảo (19 tuổi, trú tại Hưng Yên), chủ tài khoản TikTok “Thị Nở” với hơn 300.000 lượt theo dõi, để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động livestream có nội dung nhạy cảm.
Theo lời khai ban đầu, từ cuối năm 2024, Thảo được một người quen qua mạng xã hội lôi kéo tham gia livestream với nội dung “khâu diêm, thẩm du”.
Ban đầu, Thảo được trả 250.000 đồng cho mỗi giờ phát sóng trực tuyến. Sau đó, mức thù lao tăng lên 500.000 đồng/giờ. Ngoài khoản tiền công cố định, Thảo còn được hưởng 50% số tiền người xem tặng quà hoặc chuyển khoản để yêu cầu thực hiện các nội dung theo mong muốn.
Đáng chú ý, theo lời khai của Thảo tại cơ quan Công an, thu nhập từ hoạt động livestream này có thời điểm dao động từ 100–300 triệu đồng mỗi tháng.
Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng lợi dụng không gian mạng để livestream nội dung khiêu dâm nhằm trục lợi, đồng thời cảnh báo những hệ lụy tiêu cực khi các nội dung độc hại bị phát tán rộng rãi, ảnh hưởng đến môi trường văn hóa và trật tự, an toàn xã hội.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tiktoker-thao-baby-bi-bat-vi-tham-gia-livestream-khieu-dam-post368643.html