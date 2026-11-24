Đối tượng Ngô Thị Bích Thảo. Ảnh: CACC

Theo lời khai ban đầu, từ cuối năm 2024, Thảo được một người quen qua mạng xã hội lôi kéo tham gia livestream với nội dung “khâu diêm, thẩm du”.

Ban đầu, Thảo được trả 250.000 đồng cho mỗi giờ phát sóng trực tuyến. Sau đó, mức thù lao tăng lên 500.000 đồng/giờ. Ngoài khoản tiền công cố định, Thảo còn được hưởng 50% số tiền người xem tặng quà hoặc chuyển khoản để yêu cầu thực hiện các nội dung theo mong muốn.

Đáng chú ý, theo lời khai của Thảo tại cơ quan Công an, thu nhập từ hoạt động livestream này có thời điểm dao động từ 100–300 triệu đồng mỗi tháng.

Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng lợi dụng không gian mạng để livestream nội dung khiêu dâm nhằm trục lợi, đồng thời cảnh báo những hệ lụy tiêu cực khi các nội dung độc hại bị phát tán rộng rãi, ảnh hưởng đến môi trường văn hóa và trật tự, an toàn xã hội.