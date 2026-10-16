TikToker 'Sơn Thụy Khuê' bị bắt

Ngày 16/10, Công an phường Cửa Nam, TP Hà Nội thông tin về việc phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số những người liên quan có Nguyễn Quốc Hưng, sinh năm 1972, tức “Sơn Thụy Khuê”. Người này được biết đến trên mạng xã hội qua tài khoản TikTok “Sơn Thụy Khuê” (@sonthuykhue), thu hút hàng chục nghìn người theo dõi.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hưng (tức “Sơn Thuỵ Khuê”) tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin từ cơ quan công an, chiều 30/9/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố Tràng Tiền, tổ công tác Công an phường Cửa Nam phát hiện, bắt quả tang một người có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Từ vụ việc ban đầu, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội tổ chức đấu tranh, truy xét nguồn cung.

Chưa đầy 48 giờ sau, lực lượng chức năng xác định được nguồn cung và đột kích một địa điểm được cho là nơi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nằm trong khu dân cư.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện nhiều người liên quan và thu giữ gần 25 gam ma túy đá, cùng các dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định tổng cộng 22 người liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổng số tang vật được thu giữ là hơn 25 gam ma túy đá, cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Theo cơ quan công an, trong số những người liên quan có nhiều trường hợp từng có tiền án nhưng vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò và hành vi của từng người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.