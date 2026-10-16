Tiktoker 'Sơn Thuỵ Khuê' bị bắt

Ngày 16/10, theo thông tin từ Công an phường Cửa Nam, TP Hà Nội, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có đối tượng Nguyễn Quốc Hưng (tức “Sơn Thuỵ Khuê”).

Đối tượng Nguyễn Quốc Hưng (tức “Sơn Thuỵ Khuê”) tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hưng (sinh năm 1972) được biết đến là một giang hồ mạng có tài khoản TikTok là “Sơn Thuỵ Khuê” (@sonthuykhue) thu hút hàng chục nghìn người theo dõi.

Trước đó, chiều 30/9/2026, khi tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố Tràng Tiền, tổ công tác Công an phường Cửa Nam đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị phát hiện tại một điểm tổ chức sử dụng ma túy.

Không dừng lại ở một vụ việc nhỏ lẻ, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đấu tranh xuyên đêm.

Chưa đầy 48 giờ sau, lực lượng chức năng đã lần ra nguồn cung và đột kích một điểm tổ chức sử dụng ma túy ngay trong khu dân cư. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ gần 25 gam ma túy đá.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an đã xác định tổng 22 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ tổng cộng hơn 25g ma túy đá cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, nhiều đối tượng đã có tiền án nhưng vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra.

Công an phường Cửa Nam khuyến cáo người dân tuyệt đối không thử ma túy, dù chỉ một lần; không cho người khác mượn tài khoản ngân hàng, không cất giữ hay chuyển hộ đồ vật không rõ nguồn gốc, vì những hành vi này có thể bị xử lý hình sự.

TikToker “Sơn Thuỵ Khuê” (@sonthuykhue) có hàng chục nghìn người theo dõi.

Các gia đình cần quan tâm, quản lý con em. Các chủ nhà cho thuê cần nắm rõ người thuê trọ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, hãy báo ngay cho Công an phường Cửa Nam qua số điện thoại đường dây nóng hoặc gọi 113. Mọi thông tin tố giác đều được giữ bí mật.