TikToker 'Minh Sầm Sơn' bị bắt vì livestream cổ súy bạo lực

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện hoạt động của Hoàng Quốc Minh (35 tuổi, trú tại tổ dân phố Thống Nhất, phường Nam Sầm Sơn) có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đối tượng Hoàng Quốc Minh làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Theo cơ quan công an, đầu tháng 9.2026, Minh sử dụng tài khoản TikTok “Minh Sầm Sơn” để phát trực tiếp, đăng tải các nội dung có hình ảnh giang hồ, bạo lực nhằm thu hút người xem và kiếm tiền từ hoạt động trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, để tăng lượng người xem và thu nhập, Minh bàn bạc với một số người tổ chức các phiên thách đấu trực tiếp, thường được gọi là “PK Live”.

Trong các phiên này, những người tham gia kêu gọi người xem tặng quà trên TikTok hoặc chuyển tiền để phân định thắng, thua. Người thua phải thực hiện những “hình phạt” đã được thỏa thuận từ trước.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, các hình phạt được đưa ra không đơn thuần là trò chơi trên mạng xã hội mà có những hành động nguy hiểm, sử dụng đồ vật có khả năng gây sát thương tác động vào cơ thể người tham gia.

Mức độ của các hình phạt được đẩy lên theo lượng quà tặng, tiền mà những người tham gia nhận được trong mỗi phiên livestream.

Hình ảnh một phiên live của Hoàng Quốc Minh. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Trong quá trình phát trực tiếp, những người tham gia còn có hành vi chửi bới, thách thức, kích thích tâm lý người xem nhằm tạo sự chú ý, qua đó lôi kéo họ tiếp tục tặng quà hoặc chuyển tiền.

Theo cơ quan công an, Hoàng Quốc Minh từng chấp hành án phạt tù về tội mua bán trái phép chất ma túy trước khi trở về địa phương và hoạt động trên mạng xã hội.

Ngày 29.9, lực lượng công an triệu tập Hoàng Quốc Minh đến làm việc, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của người này. Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ nhiều công cụ, phương tiện được cho là phục vụ hoạt động phát trực tiếp trên TikTok.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Quốc Minh về tội “Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật”.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ hành vi của những người có liên quan.