TikToker 'Li Minh Hô Quận 7' bị phạt tiền do livestream rùng rợn

Ngày 25/9, Công an phường Tân Hưng (TPHCM) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin đối với Dương Hồng Ph. (SN 2003, trú tại TPHCM), chủ tài khoản TikTok "Li Minh Hô Quận 7".

Số tiền phạt áp dụng đối với Ph. là 12,5 triệu đồng do vi phạm quy định về việc cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động kinh dị, rùng rợn.

Công an làm việc với Dương Hồng Ph., chủ tài khoản TikTok "Li Minh Hô Quận 7". Ảnh: CA

Trước đó, vào tháng 8/2026, cơ quan công an đã mời Ph. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Ph. khai nhận, tối 10/8, đã phát livestream trên TikTok để tham gia "PK" (thách đấu nhận quà ảo) với một tài khoản khác. Theo quy ước, bên nhận ít quà tặng hơn từ người xem sẽ phải chấp nhận hình phạt từ đối thủ.

Do thua cuộc, Ph. đã tự đặt hàng loạt mảnh vỡ sắc nhọn lên đùi rồi dùng vật cứng tác động mạnh. Hành động nguy hiểm, phản cảm này ghi nhận lượng người xem thời điểm đó lên tới 48.000 - 63.000 lượt.

Ngay sau phiên phát sóng, Ph. đổi toàn bộ quà tặng ảo từ người hâm mộ thành tiền mặt và rút về tài khoản ngân hàng cá nhân.

Ph. thừa nhận động cơ thực hiện hành vi trên nhằm câu view, tăng tương tác để thu lợi từ tiền ủng hộ của người xem.

Sau khi làm việc với lực lượng chức năng, Ph. đã nhận thức được sai phạm và cam kết không tái phạm.