TikToker gây sốt với loạt video gượng gạo: Bắt đầu từ chính cảm xúc 'nhàm chán'

Giữa vô số nội dung giải trí trên TikTok, khán giả lại đang dành sự quan tâm cho một nhà sáng tạo nội dung tên Hải Cẩu. Nhân vật này lại gây chú ý bằng một công thức đi ngược số đông: Kể "joke of the day" - câu đùa hằng ngày quen thuộc bằng thái độ "tỉnh bơ", thậm chí có phần gượng gạo và ngán ngẩm. Trong loạt video của mình, người hỏi tỏ ra ngại ngùng, đến người trả lời còn ái ngại hơn. Từ đó, một kiểu nội dung dễ thương, văn minh và hài hước mới bắt đầu len lỏi vào trái tim người xem.

Video "joke of the day" đầu tiên nhận về 1 triệu lượt xem của Cao Minh Hải.

Đằng sau loạt video "joke of the day" độc đáo ấy là Cao Minh Hải, nhà sáng tạo nội dung sinh năm 1996 và cũng đang theo đuổi công việc diễn viên và đạo diễn sân khấu. Chia sẻ với Hoa Học Trò về sự viral bất ngờ của mình, Hải từ đầu chưa từng nghĩ đây sẽ là tuyến nội dung được đông đảo khán giả đón nhận.

"Ban đầu Hoàng Phong Hay Hỏi rủ mình quay chung, thì mình cảm thấy khá nhàm chán với những câu hỏi đó. Trong video đầu tiên, tâm trạng của mình là thật. Mình cảm thấy nó chả có gì vui cả vì những câu hỏi khá quen thuộc với mình", Hải bày tỏ khi chính cảm xúc chán nản ấy lại trở thành "gia vị" giúp video bùng nổ.

Vì vậy khi video bất ngờ lan truyền rộng rãi, Hải không khỏi ngạc nhiên. Nếu nhiều nhà sáng tạo nội dung lựa chọn cách thể hiện cường điệu, hài hước hơn, Hải lại tìm thấy khả năng gây cười trong chính điều ngược lại. Bạn không cố diễn cho vui, mà để cả người hỏi lẫn người trả lời thực sự rơi vào trạng thái ngượng ngùng.

Từ đó, thay vì tìm cách cứu vãn một câu đùa nhạt bằng những biểu cảm hài hước hay màn tung hứng khéo léo, Hải để sự nhạt nhẽo tồn tại đúng như nó nên có. Người hỏi lúng túng, người trả lời càng lúng túng hơn, còn cuộc hội thoại cứ thế trôi qua trong bầu không khí khó xử.

Đặc biệt với những câu "joke of the day" được nhắc đến, Hải đã phải cố gắng ghi nhớ từ thời đi học của mình. Hải cho biết: "Tôi nhớ lại hồi xưa, thời cấp Hai, cấp Ba có những cái câu đố vui hay đố các bạn học vào buổi sinh hoạt. Hoặc, tất cả các báo ngày xưa như Hoa Học Trò cũng có mục đố vui, thì mình ráng lục lọi trí nhớ và sưu tầm lại".

Sau này tuyến nội dung này được biết đến hơn, Hải phải nhờ sự hỗ trợ, tìm kiếm những câu hỏi khác trên mạng, sưu tầm ở nhiều nguồn khác nữa. Bạn cũng ưu tiên những câu hỏi thuộc về thế hệ 9X, có phần cũ và "out meta" để dễ tạo cảm giác ngượng ngùng hơn, đồng thời gợi nhớ người xem về tuổi trẻ hoài niệm của mình.

Cao Minh Hải sáng tạo các tuyến "joke of the day" cho người U30, U40...

Sức hút của "joke of the day" còn đến từ những người cùng tham gia với Hải. Bạn khẳng định mỗi khách mời đều mang màu sắc riêng, khiến cùng một công thức nội dung vẫn có thể tạo ra những trải nghiệm khác nhau. Hoàng Phong Hay Hỏi có nét lém lỉnh, Ngọc Minh có phần đơ và ít biểu cảm, trong khi Dương Quốc Mỹ lại thể hiện sự hào hứng.

Dù "joke of the day" đang mang lại lượng tương tác đáng kể, Hải không xem đây là hướng nội dung mà mình sẽ theo đuổi lâu dài. Với bạn, xu hướng trên mạng luôn có vòng đời nhất định. Một công thức có thể nhanh chóng phổ biến, nhưng cũng nhanh bão hòa khi ngày càng có nhiều người hưởng ứng. Việc gắn thương hiệu cá nhân với duy nhất một dạng nội dung vì thế không phải lựa chọn Hải hướng đến.

"Tôi sẽ còn phát triển hơn nữa, tìm kiếm những cái mới hơn, những cái nội dung đặc sắc hơn để làm chứ không tập trung vào một thứ nhất định. Nhưng tất nhiên kênh của tôi sẽ mang màu sắc riêng qua những content mà tôi tự sáng tạo ra" - Content creator Cao Minh Hải

Nhân tiện, Cao Minh Hải cũng dành cho các bạn trẻ đang làm nội dung lời nhắn nhủ chân thành, rằng "các bạn cứ làm đi, đừng sợ". Bởi theo Hải, khi chưa bắt đầu, bản thân sẽ không biết điều gì có thể xảy ra. Nếu một video may mắn được mọi người biết đến, hãy tận dụng cơ hội đó để phát triển tiếp. Còn nếu chưa thành công, mình vẫn học được những bài học và kinh nghiệm cho bản thân. Bởi sau cùng, các bạn không mất gì khi thử sức cả.