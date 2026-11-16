TikTok Shop và Quỹ ASEAN hỗ trợ doanh nghiệp tăng hơn 700% GMV

Các MSME là "xương sống" của nền kinh tế Đông Nam Á

ASEAN SOAR Together (tạm dịch: ASEAN cùng nhau hỗ trợ nghệ nhân và nhà bán lẻ khu vực Đông Nam Á) là chương trình ươm tạo doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) do Quỹ ASEAN, TikTok Shop và Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN Business Advisory Council - ASEAN-BAC) triển khai từ năm 2025.

Hướng tới các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, chương trình hỗ trợ các MSME tiêu biểu trong khu vực nâng cao năng lực kinh doanh thông qua đào tạo kỹ năng thương mại điện tử, livestream và sáng tạo nội dung trên TikTok và TikTok Shop. ASEAN SOAR Together góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các thương hiệu địa phương, đồng thời đóng góp vào việc thực hiện các định hướng phát triển của ASEAN và các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs).

Bước sang năm thứ hai triển khai, chương trình ASEAN SOAR Together đã mở rộng quy mô đào tạo, hỗ trợ hơn 2.400 MSME tại 11 quốc gia thành viên ASEAN, gấp đôi mục tiêu ban đầu của dự án.

Bà Chanida Klyphun, Giám đốc Chính sách công khu vực Đông Nam Á của TikTok

Bà Chanida Klyphun, Giám đốc Chính sách công khu vực Đông Nam Á của TikTok, chia sẻ: "Các MSME là xương sống của nền kinh tế Đông Nam Á, song còn gặp nhiều rào cản trong phát triển kinh doanh thương mại điện tử, từ xây dựng sự hiện diện trên môi trường số, thu hút khách hàng đến quản lý dòng tiền và chuyển đổi người xem thành khách hàng".

Theo bà Chanida Klyphun, chương trình đào tạo và cố vấn kinh doanh của ASEAN SOAR Together tập trung giải quyết những khó khăn này. Trong đó, mô hình thương mại điện tử khám phá mở ra cơ hội để MSME tham gia thị trường trực tuyến với chi phí thấp hơn thông qua sáng tạo nội dung, hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung và bán hàng qua livestream.

"Cùng với Quỹ ASEAN, chúng tôi mong muốn hỗ trợ các MSME xây dựng kỹ năng nền tảng và sự tự tin cần thiết để nắm bắt những cơ hội này trong nền kinh tế số", bà Chanida Klyphun nhấn mạnh.

Trang bị kỹ thuật thương mại số cho doanh nhân ở nhiều cộng đồng

Không chỉ tập trung vào kết quả kinh doanh, ASEAN SOAR Together còn chú trọng thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nhân thuộc nhiều nhóm cộng đồng khác nhau tại Đông Nam Á.

Trong năm 2026, chương trình ghi nhận 92% doanh nghiệp tham gia do phụ nữ lãnh đạo, 46% do người trẻ lãnh đạo, 52% có hoạt động hỗ trợ cộng đồng nông thôn và 26% thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật (PWDs).

Đáng chú ý, 96% MSME tham gia chương trình đã lồng ghép các mục tiêu tạo tác động xã hội vào hoạt động kinh doanh, qua đó đóng góp vào việc thực hiện 17 Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Tiếp nối các nội dung đào tạo nền tảng về tiếp thị số, sáng tạo nội dung và bán hàng qua livestream, chương trình năm 2026 bổ sung kiến thức tài chính như một trọng tâm mới, nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, thích ứng với biến động thị trường và phát triển bền vững.

Nội dung đào tạo tài chính tập trung vào các kỹ năng thiết thực như quản lý nguồn vốn, quản lý dòng tiền và tìm hiểu các sản phẩm, giải pháp hỗ trợ tài chính dành cho doanh nghiệp. Qua đó, chương trình hướng tới trang bị kiến thức toàn diện, đáp ứng đồng thời nhu cầu phát triển thương mại và quản trị hoạt động kinh doanh của MSME.

Tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp từ hợp tác khu vực

ASEAN SOAR Together kết hợp kinh nghiệm của Quỹ ASEAN trong phát triển MSME, thúc đẩy hợp tác khu vực với hệ sinh thái thương mại điện tử khám phá của TikTok Shop. Sự hợp tác này góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền kinh tế số ASEAN có tính cạnh tranh, kết nối, bền vững và bao trùm.

Theo đó, các MSME không chỉ là đối tượng thụ hưởng của quá trình chuyển đổi số mà còn trở thành lực lượng chủ động tham gia, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế khu vực.

Những mục tiêu này phù hợp với các ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines, đồng thời góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển dài hạn của khu vực theo Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Tiến sĩ Piti Srisangnam, Giám đốc Điều hành, Quỹ ASEAN

Tiến sĩ Piti Srisangnam, Giám đốc điều hành Quỹ ASEAN, cho biết: "Các MSME Đông Nam Á đang hoạt động trong những điều kiện thị trường với nhiều thách thức khác nhau. Vì vậy, việc giúp họ tiếp cận các nền tảng số là chưa đủ. Họ cũng cần được trang bị kiến thức, nhận được sự cố vấn và có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ các bên.

Thông qua hợp tác với TikTok, chương trình ASEAN SOAR Together cho thấy cách các hoạt động hợp tác khu vực có thể chuyển hóa những ưu tiên chiến lược của ASEAN thành cơ hội thiết thực cho doanh nghiệp và cộng đồng".

GMV của doanh nghiệp tham gia chương trình tăng 700%

Năm 2026, ASEAN SOAR Together ghi nhận những kết quả tăng trưởng tích cực, đặc biệt trong hoạt động kinh doanh trên TikTok Shop.

Theo kết quả chương trình, tổng giá trị giao dịch (GMV) trên TikTok Shop của các doanh nghiệp tham gia tăng 700%. Cùng với đó, số lượng đơn hàng tăng 600%, doanh thu từ hoạt động livestream tăng 150% và lượt xem video trên TikTok tăng 700%.

Những con số này cho thấy hiệu quả của việc kết hợp đào tạo kỹ năng kinh doanh với khai thác các công cụ thương mại số, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

Đại diện các doanh nghiệp tham gia chương trình SOAR Together 2026

Kết quả trên cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của mô hình thương mại điện tử khám phá, khi người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm thông qua nội dung số và các đề xuất từ cộng đồng. Xu hướng này mở ra cơ hội để doanh nghiệp nhỏ quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng tiềm năng và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thông qua hệ sinh thái thương mại điện tử khám phá, doanh nghiệp có thể tận dụng video ngắn, hợp tác với nhà sáng tạo nội dung và bán hàng qua livestream để giới thiệu sản phẩm, tăng cường tương tác với người tiêu dùng, nâng cao nhận diện thương hiệu và tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn.

Bên cạnh kết quả tăng trưởng kinh doanh, các doanh nghiệp tham gia chương trình còn từng bước áp dụng kiến thức về phát triển cộng đồng, trách nhiệm môi trường và kinh doanh bao trùm vào hoạt động vận hành, đồng thời triển khai các sáng kiến tạo giá trị cho xã hội. Qua đó, ASEAN SOAR Together không chỉ hỗ trợ các MSME nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn khuyến khích doanh nghiệp gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, hướng tới phát triển bền vững.

TikTok khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tiếp cận các nguồn lực và công cụ phù hợp, góp phần xây dựng cộng đồng kinh doanh số phát triển bền vững và bao trùm. Thông qua ASEAN SOAR Together, TikTok và Quỹ ASEAN kỳ vọng hỗ trợ ngày càng nhiều MSME nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực kinh doanh, từ đó tận dụng hiệu quả các cơ hội phát triển trong nền kinh tế số.