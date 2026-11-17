ASEAN SOAR Together (tạm dịch: ASEAN Cùng nhau Hỗ trợ Nghệ nhân và Nhà bán lẻ khu vực Đông Nam Á) là chương trình Vườn ươm MSMEs do Quỹ ASEAN, TikTok Shop và Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN Business Advisory Council - ASEAN-BAC) triển khai từ năm 2025. Hướng tới đối tượng doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), chương trình hỗ trợ các MSMEs tiêu biểu của khu vực thông qua việc trang bị kỹ năng thương mại điện tử, livestream và sáng tạo nội dung trên TikTok và TikTok Shop. ASEAN SOAR thúc đẩy năng lực cạnh tranh cho các thương hiệu địa phương, đóng góp trực tiếp vào ASEAN Blueprints 2025, ASEAN Community Vision 2045 và các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (UN SDGs).

Bước sang năm thứ hai triển khai, chương trình ASEAN SOAR Together đã mở rộng quy mô đào tạo cho hơn 2,400 MSMEs tại 11 quốc gia thành viên ASEAN, gấp đôi mục tiêu ban đầu của dự án.

Bà Chanida Klyphun, Giám đốc Chính sách công khu vực Đông Nam Á của TikTok, chia sẻ: "Các MSMEs là xương sống của nền kinh tế Đông Nam Á, song còn gặp nhiều rào cản trong phát triển kinh doanh TMĐT, từ xây dựng sự hiện diện trên môi trường số, thu hút khách hàng đến quản lý dòng tiền và chuyển đổi người xem thành khách hàng. Chương trình đào tạo và cố vấn kinh doanh của ASEAN SOAR Together tập trung giải quyết trực tiếp những khó khăn này. Trong đó, mô hình TMĐT khám phá mở ra cơ hội để MSMEs tham gia thị trường trực tuyến với chi phí thấp hơn thông qua nội dung, nhà sáng tạo nội dung và bán hàng qua LIVE. Cùng với Quỹ ASEAN, chúng tôi mong muốn hỗ trợ các MSMEs xây dựng kỹ năng nền tảng và sự tự tin cần thiết để nắm bắt những cơ hội này trong nền kinh tế số”.

Các đại diện doanh nghiệp ASEAN tốt nghiệp chương trình ASEAN SOAR

Trang bị kỹ thuật thương mại số và kiến thức tài chính cho doanh nhân ở nhiều cộng đồng

Không chỉ dừng lại ở kết quả kinh doanh, chương trình còn tập trung thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và hỗ trợ các doanh nhân từ nhiều nhóm cộng đồng khác nhau tại Đông Nam Á. Chương trình năm 2026 có 92% doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo, 46% doanh nghiệp do người trẻ lãnh đạo, 52% doanh nghiệp có hoạt động hỗ trợ cộng đồng nông thôn và 26% doanh nghiệp thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật (PWDs). Thêm vào đó, 96% MSMEs tham gia chương trình có lồng ghép các mục tiêu tạo tác động xã hội vào hoạt động kinh doanh, qua đó cùng đóng góp vào cả 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Đại diện doanh nghiệp Philippines tốt nghiệp chương trình ASEAN SOAR

Tiếp nối chương trình đào tạo nền tảng với các nội dung thực tiễn về tiếp thị số, sáng tạo nội dung và bán hàng qua LIVE, chương trình năm nay bổ sung kiến thức tài chính như một nội dung đào tạo trọng tâm. Đây là bước đi nhằm nâng cao năng lực quản lý tài chính của MSMEs, đảm bảo doanh nghiệp có khả năng thích ứng, mở rộng quy mô và phát triển bền vững. Nội dung về kiến thức tài chính được chia thành 5 phần gồm quản lý nguồn tiền, quản lý dòng tiền và tìm hiểu các sản phẩm hỗ trợ tài chính dành cho doanh nghiệp của TikTok. Qua đó, chương trình hướng đến việc trang bị kiến thức toàn diện, đáp ứng nhu cầu thương mại lẫn vận hành trong thực tế doanh nghiệp.

Thúc đẩy năng lực kinh doanh thông qua hợp tác khu vực

Chương trình ASEAN SOAR kết hợp kinh nghiệm của Quỹ ASEAN trong lĩnh vực phát triển MSMEs và thúc đẩy hợp tác khu vực cùng hệ sinh thái thương mại khám phá của TikTok Shop. Chương trình góp phần hiện thực hóa mục tiêu của ASEAN trong việc xây dựng nền kinh tế số có tính cạnh tranh, kết nối, bền vững và bao trùm hơn. Theo đó, các MSMEs không chỉ là đối tượng thụ hưởng của quá trình chuyển đổi số mà còn đóng vai trò chủ động trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực.

Những mục tiêu này cũng phù hợp với các ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines, đồng thời góp phần hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn của khu vực theo Tầm nhìn ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta (Our Shared Future).

Tiến sĩ Piti Srisangnam, Giám đốc Điều hành, Quỹ ASEAN cho biết: "Các MSMEs Đông Nam Á đang hoạt động trong các điều kiện thị trường với nhiều thách thức khác nhau. Vì vậy, việc giúp họ tiếp cận các nền tảng số là chưa đủ. Họ cũng cần được kết nối với kiến thức liên quan, cố vấn và có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ các bên. Thông qua hợp tác với TikTok, chương trình ASEAN SOAR Together cho thấy cách các hợp tác khu vực có thể chuyển hóa các ưu tiên chiến lược của ASEAN thành những cơ hội thiết thực cho doanh nghiệp và cộng đồng."

Chương trình 2026 ghi nhận kết quả kinh doanh tốt nhờ bán hàng qua LIVE

Tổng giá trị giao dịch (GMV) trên TikTok Shop của các doanh nghiệp tham gia chương trình năm 2026 tăng 700%; số lượng đơn hàng và doanh thu qua livestream tăng lần lượt 600% và 150%; số lượt xem video trên TikTok tăng 700%. Những kết quả này cho thấy việc kết hợp các cơ hội từ thương mại số với chương trình đào tạo có hệ thống giúp thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Các kết quả trên đồng thời cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của mô hình TMĐT khám phá. Khi ngày càng nhiều người tiêu dùng sử dụng các nền tảng số để khám phá sản phẩm, nội dung và những đề xuất đến từ cộng đồng, mô hình này đang mở ra thêm cơ hội để doanh nghiệp nhỏ giới thiệu sản phẩm và kết nối với khách hàng tiềm năng. Thông qua hệ sinh thái này, doanh nghiệp có thể tận dụng video, hợp tác với nhà sáng tạo nội dung và bán hàng qua LIVE để giới thiệu sản phẩm, tương tác với người xem và gia tăng độ nhận diện thương hiệu đến nhiều tệp khách hàng hơn.

Bên cạnh những kết quả về thương mại, các doanh nghiệp tham gia cũng đã vận dụng những kiến thức về trao quyền cho cộng đồng, trách nhiệm môi trường và thực hành kinh doanh bao trùm vào hoạt động vận hành cũng như các sáng kiến tạo tác động xã hội. Qua đó, chương trình không chỉ góp phần phát triển các MSMEs mà còn thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp trong việc tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội.

TikTok cam kết tiếp tục trao quyền cho các doanh nghiệp nhỏ với các hỗ trợ và nguồn lực phù hợp, đồng thời thúc đẩy một cộng đồng kinh doanh cùng phát triển và bao trùm. Thông qua chương trình ASEAN SOAR Together, TikTok và Quỹ ASEAN hướng đến việc hỗ trợ ngày càng nhiều MSMEs trang bị kiến thức và nâng cao năng lực cần thiết để tham gia và phát triển bền vững trong nền kinh tế số.