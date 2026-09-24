TikTok Shop sắp thu thêm phí lên đến 65.000 đồng/kiện hàng

TikTok Shop sẽ áp dụng phí vận hành logistics mới đối với các kiện hàng trên 10kg từ ngày 12/10, với mức thu từ 3.000 đồng và có thể lên tới 65.000 đồng/kiện. Đáng chú ý, người mua không phải trả thêm khoản phí này, nhưng người bán sẽ phải gánh toàn bộ và khoản tiền được trừ trực tiếp vào doanh thu quyết toán.

Theo thông báo mới nhất, chính sách có hiệu lực từ 0h ngày 12/10/2026 đối với tất cả đơn hàng mới phát sinh trên TikTok Shop. Các đơn được đặt trước thời điểm này không bị tính phí, ngay cả khi vận chuyển, giao hàng hoặc quyết toán diễn ra sau ngày 12/10.

Khoản phí áp dụng cho kiện hàng có trọng lượng trên 10kg và được tính theo từng bậc trọng lượng. Mức thấp nhất là 3.000 đồng/kiện, sau đó tăng dần và có thể chạm 65.000 đồng/kiện.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách khoản phí được thu. TikTok Shop cho biết người mua không bị ảnh hưởng trực tiếp và phí không hiển thị trên hóa đơn thanh toán. Toàn bộ khoản tiền được khấu trừ vào số tiền nền tảng quyết toán cho nhà bán hàng.

Với một đơn hàng đã giao thành công nhưng sau đó bị trả hàng, hoàn tiền, khoản phí logistics này cũng không được hoàn lại cho người bán. Như vậy, với mỗi kiện hàng thuộc diện áp dụng, chi phí phát sinh có thể trở thành một khoản cố định làm giảm phần doanh thu thực nhận của shop.

Đối tượng chịu tác động rõ nhất là những người bán đồ gia dụng, nội thất lắp ráp, thực phẩm đóng thùng và các mặt hàng có trọng lượng lớn. Đây vốn là nhóm phải chịu chi phí đóng gói và vận chuyển cao hơn so với hàng hóa thông thường.

Một chủ shop đồ gia dụng tại Hải Phòng cho biết, hàng nặng vốn đã tốn thêm chi phí đóng thùng, vật liệu đóng gói và vận chuyển. Nếu tiếp tục phát sinh khoản phí lên tới 65.000 đồng/kiện, người bán sẽ phải cân nhắc giữa việc tự hấp thụ chi phí để giữ giá hay điều chỉnh giá bán để bảo toàn lợi nhuận.

TikTok Shop đồng thời yêu cầu nhà bán hàng khai báo chính xác kích thước và trọng lượng kiện hàng. Hệ thống có thể tạm tính phí dựa trên thông tin người bán cung cấp, nhưng khi quyết toán sẽ căn cứ vào số đo và cân nặng thực tế do đơn vị vận chuyển ghi nhận. Vì vậy, nếu kiện hàng thực tế nặng hơn hoặc cồng kềnh hơn thông tin khai báo, số phí bị khấu trừ có thể cao hơn mức dự kiến.

Gần đây nhất, TikTok Shop đã có đợt điều chỉnh biểu phí vào hồi tháng 7/2026. Khi đó, nền tảng thay đổi mức hoa hồng theo từng ngành hàng, trong đó một số nhóm như thực phẩm, đồ uống, hàng gia dụng, nội thất, thiết bị sửa chữa, mẹ và bé và chăm sóc cá nhân được điều chỉnh giảm 1-3% tùy phân khúc và loại hình nhà bán hàng.

Việc bổ sung phí logistics khiến bài toán chi phí của nhà bán hàng trên sàn thương mại điện tử tiếp tục được đặt ra, đặc biệt với nhóm kinh doanh hàng nặng. Khi mỗi kiện hàng có thể phát sinh thêm tới 65.000 đồng, việc kiểm soát trọng lượng, kích thước đóng gói và biên lợi nhuận sẽ trở thành yếu tố đáng chú ý đối với các shop có sản lượng lớn.