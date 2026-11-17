Bà Chanida Klyphun, Giám đốc Chính sách công khu vực Đông Nam Á của TikTok phát biểu

Ngày 17/11, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN ASEAN (ABIS), TikTok Shop và Quỹ ASEAN (ASEAN Foundation) công bố kết quả triển khai chương trình ASEAN SOAR Together, với hơn 2.400 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) tại 11 quốc gia thành viên ASEAN được đào tạo, gấp đôi mục tiêu ban đầu.

Được triển khai từ năm 2025 với sự phối hợp của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC), ASEAN SOAR Together hướng tới nâng cao năng lực kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số cho các MSME thông qua đào tạo thương mại điện tử, livestream và sáng tạo nội dung trên TikTok và TikTok Shop.

Bước sang năm thứ hai, chương trình tập trung trang bị kỹ năng thực tiễn, giúp doanh nghiệp địa phương mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, phát triển thương hiệu và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số khu vực.

Bà Chanida Klyphun, Giám đốc Chính sách công khu vực Đông Nam Á của TikTok cho biết, các doanh nghiệp MSME còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển thương mại điện tử, từ xây dựng sự hiện diện trên môi trường số, thu hút khách hàng đến quản lý dòng tiền và chuyển đổi người xem thành người mua hàng. Vì vậy, chương trình tập trung đào tạo kỹ năng kinh doanh trực tuyến, khai thác nội dung số, hợp tác với nhà sáng tạo nội dung và bán hàng qua livestream.

Đáng chú ý, chương trình năm 2026 bổ sung nội dung đào tạo kiến thức tài chính nhằm nâng cao năng lực quản trị và khả năng mở rộng hoạt động của doanh nghiệp. Nội dung gồm 5 phần, tập trung vào quản lý nguồn tiền, quản lý dòng tiền và tìm hiểu các sản phẩm hỗ trợ tài chính dành cho doanh nghiệp trên TikTok.

Theo thống kê của chương trình, tổng giá trị giao dịch (GMV) trên TikTok Shop của các doanh nghiệp tham gia năm 2026 tăng 700%. Số lượng đơn hàng và doanh thu qua livestream lần lượt tăng 600% và 150%, trong khi số lượt xem video trên TikTok tăng 700%.

Kết quả này cho thấy tiềm năng của mô hình thương mại điện tử khám phá, trong đó người tiêu dùng tiếp cận và tìm hiểu sản phẩm thông qua video, livestream và nội dung từ các nhà sáng tạo. Mô hình này giúp doanh nghiệp nhỏ mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, giới thiệu sản phẩm và thúc đẩy giao dịch trên nền tảng số.

Chương trình cũng ghi nhận sự tham gia của nhiều nhóm doanh nghiệp có định hướng tạo tác động xã hội. Trong đó, 92% doanh nghiệp tham gia do phụ nữ lãnh đạo, 46% do người trẻ lãnh đạo; 52% có hoạt động hỗ trợ cộng đồng nông thôn và 26% thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật. Đáng chú ý, 96% doanh nghiệp lồng ghép các mục tiêu tạo tác động xã hội vào hoạt động kinh doanh.

Tiến sĩ Piti Srisangnam, Giám đốc điều hành Quỹ ASEAN phát biểu

Tiến sĩ Piti Srisangnam, Giám đốc điều hành Quỹ ASEAN cho rằng, doanh nghiệp nhỏ không chỉ cần tiếp cận các nền tảng số mà còn cần được kết nối với kiến thức chuyên môn, hoạt động cố vấn và cơ hội học hỏi kinh nghiệm. Việc hợp tác giữa Quỹ ASEAN và TikTok góp phần chuyển hóa các mục tiêu hợp tác khu vực thành cơ hội thiết thực cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Thông qua ASEAN SOAR Together, hai đơn vị hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hoạt động kinh doanh và thích ứng với xu hướng phát triển kinh tế số. Chương trình cũng gắn với các định hướng phát triển của ASEAN, trong đó có Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

TikTok và Quỹ ASEAN cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động đào tạo, cung cấp nguồn lực và kết nối doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái kinh doanh số có tính cạnh tranh, bao trùm và bền vững tại Đông Nam Á.