Biểu tượng mạng xã hội TikTok trên màn hình điện thoại di động ở Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Động thái này nhằm ngăn chặn tình trạng lan truyền thông tin sai lệch do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, đặc biệt trước thềm hàng loạt cuộc bầu cử quan trọng tại châu Âu vào năm tới.

Công cụ phát hiện đặc điểm nhận dạng này hiện đang được triển khai theo từng giai đoạn, cho phép các chính trị gia và những tài khoản có lượng người theo dõi lớn trên TikTok tìm kiếm và báo cáo các nội dung AI sử dụng hình ảnh của họ mà không được sự cho phép. Deepfake là công nghệ mô phỏng hình ảnh khuôn mặt con người để tạo ra hoặc chỉnh sửa hình ảnh, video và âm thanh giả mạo giống người thật.

Trình bày tại sự kiện về đổi mới và an toàn của TikTok ở London hôm 19/11, Trưởng bộ phận quan hệ chính phủ phụ trách bầu cử châu Âu của nền tảng, bà Francesca Scapolo, khẳng định việc bảo vệ tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của công ty. Theo bà, công cụ mới sẽ hỗ trợ đắc lực cho các chính trị gia và chính quyền trong việc xác định các nội dung AI bị chia sẻ trái phép.

Theo giới quan sát, biện pháp này được xem là "tấm khiên" quan trọng để bảo vệ không gian mạng trong các cuộc bầu cử tại châu Âu vào năm sau, điển hình như tại Italy, Pháp và Hy Lạp.

Việc ra mắt tính năng diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu áp dụng các quy định minh bạch AI toàn diện từ tháng 8, trong đó yêu cầu bắt buộc phải dán nhãn đối với deepfake và các nội dung do AI tạo ra.

Bản thân TikTok cũng đã áp dụng quy định buộc các nhà sáng tạo dán nhãn hình ảnh, âm thanh và video AI chân thực trong vài năm qua. Đồng thời, hãng đang trả phí cho hơn chục tổ chức kiểm chứng thông tin để xác minh tính xác thực của video tại nhiều quốc gia.

Nhìn rộng ra, việc ứng dụng công nghệ đang đóng vai trò ngày càng lớn trong công tác kiểm soát môi trường mạng xã hội. Các nền tảng đang tận dụng AI để tiết kiệm chi phí nhân sự khi rà soát các nội dung độc hại (như khiêu dâm, tin giả, phát ngôn thù hận).

Năm ngoái, TikTok từng tuyên bố những cải tiến công nghệ sẽ cho phép hãng cắt giảm số lượng nhân sự và trung tâm kiểm duyệt trên toàn cầu. Trước TikTok, nền tảng đối thủ YouTube cũng đã phát triển một công cụ tương tự nhằm giúp các nhà sáng tạo phát hiện các video do AI mạo danh.