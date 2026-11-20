Biểu tượng ứng dụng TikTok trên màn hình điện thoại di động tại Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Công cụ "phát hiện sự giống nhau" cho phép các chính trị gia và các tài khoản có lượng người theo dõi lớn trên TikTok tìm và báo cáo nội dung do AI tạo ra sử dụng hình ảnh của họ mà không được sự cho phép. Công cụ này đang được triển khai dần dần.

Deepfake là văn bản, hình ảnh, video và âm thanh trông có vẻ thật nhưng được tạo ra hoặc thao tác bởi AI. Đối với TikTok, công cụ trên là một phần quan trọng trong việc bảo vệ chống lại thông tin sai lệch trong các cuộc bầu cử trên khắp châu Âu vào năm tới, bao gồm ở Italy, Pháp và Hy Lạp.

Tại sự kiện an toàn và đổi mới của TikTok ở London (Anh) ngày 19/11, người phụ trách quan hệ chính phủ của TikTok về các cuộc bầu cử châu Âu, bà Francesca Scapolo cho biết công cụ nhận diện hình ảnh sẽ giúp "các chính trị gia và chính phủ xác định nội dung có khả năng được tạo ra bởi AI đã được chia sẻ mà không có sự đồng ý của họ".

Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu triển khai các quy tắc minh bạch về AI toàn diện từ tháng 8, bao gồm yêu cầu gắn nhãn cho deepfake và các nội dung khác được AI tạo ra. Trong nhiều năm, TikTok đã yêu cầu người tạo nội dung gắn nhãn cho hình ảnh, âm thanh và video do AI tạo. Năm 2025, công ty cho biết những cải tiến về công nghệ sẽ cho phép họ giảm bớt số lượng công việc kiểm duyệt và địa điểm trên toàn thế giới.

AI ngày càng trở nên quan trọng đối với việc kiểm duyệt trên mạng xã hội khi các nhà điều hành tìm cách tiết kiệm tiền cho việc kiểm tra thủ công các nội dung như khiêu dâm, thông tin sai lệch và ngôn luận thù hận.

YouTube cũng đã phát triển công cụ nhận diện hình ảnh riêng để cho phép người tạo nội dung phát hiện các video được tạo ra bởi AI mô tả người mạo danh họ.