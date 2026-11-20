Ngày 19-11, TikTok thông báo triển khai công cụ nhận diện hình ảnh cá nhân (Likeness Detection) trên phạm vi toàn cầu theo từng giai đoạn.

Ảnh: Picsmart/Alamy

Tính năng này giúp người dùng đủ điều kiện tìm kiếm những nội dung trên nền tảng có khả năng sử dụng hình ảnh của họ do AI tạo ra mà không được phép.

Để sử dụng, người đăng ký phải xác minh danh tính thông qua 1 đối tác thứ ba được TikTok tin cậy.

Khi phát hiện nội dung hoặc tài khoản có dấu hiệu sử dụng hình ảnh của mình, hệ thống sẽ gửi thông báo để người dùng kiểm tra.

Nếu xác định nội dung vi phạm, họ có thể gửi báo cáo trực tiếp đến bộ phận an toàn của TikTok để xem xét, xử lý.

Đối tượng được tiếp cận công cụ gồm các nhà sáng tạo nội dung đủ điều kiện và nhân vật công chúng, trong đó có tài khoản của cơ quan chính phủ, chính trị gia và các đảng phái chính trị.

TikTok cho biết không lưu giữ giấy tờ tùy thân được cung cấp trong quá trình xác minh.

Ngoài ra, nền tảng này cũng giới thiệu thêm công cụ kiểm tra nội dung AI dành cho tất cả mọi người, kể cả những người không có tài khoản TikTok.

Người dùng có thể tải hình ảnh hoặc video lên Trung tâm minh bạch của nền tảng để kiểm tra xem nội dung đó có được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng các công cụ AI của TikTok hay không.

Công cụ sử dụng thông tin xác thực nội dung C2PA và công nghệ dấu chìm vô hình riêng của TikTok mang tên VeraDura.

Theo công ty, dấu chìm này có độ bền cao, khó bị loại bỏ khi nội dung được tải xuống, chỉnh sửa hoặc chia sẻ lại.

Tuy nhiên, phạm vi kiểm tra của công cụ chỉ giới hạn ở những nội dung có sử dụng công nghệ AI của TikTok.

TikTok kỳ vọng công cụ mới góp phần hạn chế nguy cơ thao túng thông tin trước các cuộc bầu cử tại Italy, Pháp và Hy Lạp trong năm 2027.

Trước đó, Liên minh châu Âu đã bắt đầu triển khai các quy định về tính minh bạch của AI từ tháng 8-2026, trong đó có yêu cầu gắn nhãn đối với nội dung deepfake và các sản phẩm do AI tạo ra.