Phiên bản nâng cấp giúp cha mẹ dễ dàng theo dõi những thông tin mình quan tâm nhất

Bản nâng cấp tập trung vào thời gian sử dụng, các mối liên hệ, chủ đề nội dung được quan tâm và video thanh thiếu niên chia sẻ công khai. Dữ liệu cập nhật hằng ngày, giúp cha mẹ điều chỉnh cài đặt hoặc trao đổi với con khi cần.

Các tài khoản dành cho thanh thiếu niên hiện được tích hợp thiết lập an toàn, quyền riêng tư, gồm chế độ riêng tư mặc định, nội dung phù hợp lứa tuổi và giới hạn sử dụng 60 phút mỗi ngày. Gia đình Thông minh bổ sung thông tin để phụ huynh hiểu rõ hơn trải nghiệm của con.

Bảng điều khiển hiển thị thời lượng sử dụng trung bình, thời gian truy cập ứng dụng ban đêm và các thiết lập giới hạn. Cha mẹ có thể xem biến động số người theo dõi, số tài khoản con đang theo dõi, danh sách tài khoản con kết nối hoặc đã chặn. TikTok cho biết sẽ mở rộng tính năng để phụ huynh biết con đang nhắn tin với tài khoản nào.

Phụ huynh cũng có thể xem một số nội dung từ nhà sáng tạo đã xác minh mà con theo dõi, qua đó nắm bắt chủ đề và cộng đồng con quan tâm. Theo khảo sát do TikTok công bố, hơn 80% phụ huynh tham gia kỳ vọng vào tính năng này. Bảng điều khiển còn hỗ trợ theo dõi hằng tuần các video con đăng công khai và lượt tiếp cận.

TikTok cho biết phiên bản mới dựa trên ba nguyên tắc: thông tin trực quan, thiết thực; cung cấp ngữ cảnh để cha mẹ hiểu trải nghiệm của con; và tôn trọng quyền riêng tư của trẻ. Theo khảo sát doanh nghiệp dẫn lại, hơn 70% phụ huynh có con ở tuổi thanh thiếu niên mong muốn công cụ làm cầu nối trò chuyện với con, thay vì chỉ giám sát hoặc kiểm soát.

TikTok ra mắt Cẩm nang Giáo dục (Educator's Guide)

Bên cạnh công cụ theo dõi thói quen, TikTok đang phối hợp với chuyên gia phát triển tính năng cảnh báo nếu phát hiện con lặp lại việc tìm kiếm nội dung liên quan đến hành vi tự gây hại. Cảnh báo dự kiến kèm gợi ý để cha mẹ quan tâm và bắt đầu trò chuyện với con.

Tính năng được tham vấn bởi Phòng thí nghiệm Sức khỏe Kỹ thuật số thuộc Bệnh viện Nhi Boston và Tiến sĩ Dan Reidenberg, nhà sáng lập tổ chức Safe Online Standards, giảng viên liên kết tại Trung tâm Phòng chống Tự tử Johns Hopkins. Bà Wendy Orchard, Giám đốc Điều hành Hiệp hội Phòng chống Tự tử Quốc tế, nhấn mạnh thông điệp cảnh báo cần dựa trên cơ sở khoa học và tham vấn chuyên gia.

TikTok đồng thời giới thiệu Cẩm nang Giáo dục, tài liệu xây dựng với sự tham gia của giáo viên và chuyên gia an toàn vị thành niên. Cẩm nang cung cấp thông tin về cách nền tảng vận hành, tài liệu ứng dụng trong lớp học và hướng dẫn trao đổi với học sinh, phụ huynh về an toàn trực tuyến. Tài liệu sẽ được bổ sung tại Trung tâm An toàn TikTok.

Gia đình Thông minh cũng được triển khai trên trình duyệt web, giúp phụ huynh truy cập bằng máy tính hoặc khi không cài ứng dụng trên điện thoại. Các cập nhật nhằm hỗ trợ gia đình và nhà trường định hướng thanh thiếu niên sử dụng môi trường số, đồng thời chú trọng quyền riêng tư.