TikTok đối mặt nguy cơ bị phạt vì thuật toán đề xuất video

Biểu tượng ứng dụng TikTok trên màn hình điện thoại di động tại Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kết luận sơ bộ của EC, thuật toán TikTok có xu hướng liên tục đề xuất nội dung tương tự dựa trên lịch sử xem và tương tác của người dùng, tạo ra hiệu ứng “hang thỏ” (rabbit hole), khiến họ khó thoát khỏi vòng lặp nội dung.

Cơ quan này lo ngại việc tiếp xúc lặp lại với các video về nỗi buồn, sự cô lập, hình thể và sức khỏe tinh thần có thể gây tác động tiêu cực, nhất là đối với trẻ vị thành niên.

EC cho rằng các biện pháp kiểm soát hiện tại của TikTok chưa đủ hiệu quả, đồng thời yêu cầu nền tảng điều chỉnh mục “Dành cho bạn”, tăng quyền lựa chọn nội dung theo sở thích chủ động của người dùng và cải thiện các công cụ kiểm soát.

TikTok bác bỏ cáo buộc, cho rằng những nhận định của EC thiếu chính xác và làm sai lệch cách thức vận hành nền tảng.

Cuộc điều tra được tiến hành theo Đạo luật Dịch vụ số (DSA) của EU. TikTok có quyền phản hồi trước khi EC đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu vi phạm được xác nhận, ByteDance có thể chịu mức phạt tối đa 6% tổng doanh thu toàn cầu hằng năm.