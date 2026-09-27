TikTok đạt thỏa thuận đầu tiên với một bang Mỹ về an toàn trẻ vị thành niên

Nghị sĩ Mỹ yêu cầu điều tra mạng xã hội TikTok. (Nguồn: Getty Images)

CNA/Reuters ngày 26/9 cho biết TikTok đã đạt thỏa thuận với bang Alabama trước khi vụ kiện về an toàn thanh thiếu niên bước vào xét xử.

Đây là thỏa thuận cấp bang đầu tiên của TikTok trong nhóm vụ kiện cáo buộc nền tảng sử dụng các tính năng gây nghiện đối với trẻ vị thành niên.

Trọng tâm của tranh chấp gồm thuật toán đề xuất, cuộn vô hạn, thông báo và khả năng nền tảng giữ người dùng trẻ ở lại lâu hơn dự kiến.

TikTok từ lâu khẳng định đã triển khai nhiều công cụ như giới hạn thời gian, kiểm soát gia đình và cài đặt bảo vệ tài khoản trẻ.

Tuy nhiên, các bang Mỹ cho rằng những biện pháp này chưa giải quyết tận gốc vấn đề thiết kế sản phẩm.

Thỏa thuận tại Alabama được theo dõi chặt chẽ vì có thể tạo tiền lệ cho những vụ kiện khác.

Nếu các nền tảng buộc phải áp dụng giới hạn mặc định thay vì chỉ đưa tùy chọn cho người dùng, mô hình tương tác của mạng xã hội có thể thay đổi đáng kể.

Vụ việc cũng diễn ra trong bối cảnh TikTok chuẩn bị đối mặt nhiều tranh chấp pháp lý lớn hơn tại Mỹ liên quan trẻ em, quyền riêng tư và sức khỏe tâm thần.