TikTok bị bang New York kiện vì triển khai tính năng an toàn giả nhằm giữ chân người dùng

Nền tảng mạng xã hội TikTok vừa phải đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt sau khi bang New York (Mỹ) công bố hồ sơ khởi kiện mới. Tài liệu pháp lý cho thấy ứng dụng này đã âm thầm cung cấp các công cụ bảo vệ vô tác dụng cho hàng nghìn tài khoản, bao gồm cả trẻ em và thanh thiếu niên, nhằm mục đích duy trì thời lượng tương tác và gia tăng doanh số quảng cáo.

Chiêu bài thuật toán đằng sau công cụ Algo Refresh

Theo hồ sơ do Tổng chưởng lý bang New York Letitia James công bố ngày 7/10, TikTok đã tiến hành một thử nghiệm nội bộ liên quan đến tính năng "Algo Refresh" (Làm mới thuật toán). Về mặt kỹ thuật, công cụ này được công bố với chức năng thiết lập lại luồng nội dung gợi ý, hỗ trợ người sử dụng thoát khỏi các luồng video độc hại trên bảng tin.

Tuy nhiên, hệ thống lại bí mật đưa hàng nghìn tài khoản vào một nhóm "thử nghiệm giả". Trong cơ chế thử nghiệm này, dù người dùng đã kích hoạt chức năng làm mới để tìm kiếm sự an toàn, nguồn cấp video thực tế vẫn được giữ nguyên không thay đổi.

Ảnh minh họa: Internet

Bỏ qua cảnh báo nội bộ vì mục tiêu doanh thu

Các tài liệu giải mật ghi nhận bộ phận "Sức khỏe kỹ thuật số" của TikTok từng lên tiếng cảnh báo rằng việc duy trì nhóm thử nghiệm giả là hành vi lừa dối người dùng và đi ngược lại tôn chỉ ban đầu. Dẫu vậy, ban điều hành nền tảng vẫn tiếp tục kéo dài thử nghiệm này trong suốt năm 2023. Mục tiêu chính là đo lường mức độ tăng trưởng thời gian sử dụng ứng dụng cũng như nguồn thu khi các rào cản nội dung bị gỡ bỏ.

Nghiêm trọng hơn, hồ sơ vụ kiện còn vạch trần việc TikTok tự ý tắt hoàn toàn bộ lọc nội dung độc hại đối với một số tài khoản nằm trong diện thử nghiệm. Dẫn lại điều tra từ Bloomberg, đơn kiện nhấn mạnh hậu quả bi kịch khi một thanh thiếu niên tại New York đã tự tử sau khoảng thời gian tài khoản liên tục tiếp nhận hàng loạt video có chủ đề tự hại.

Áp lực pháp lý lan rộng tại Mỹ

Phản hồi trước các cáo buộc, người phát ngôn của TikTok cho rằng bang New York đã hiểu sai cách thức vận hành của tính năng "Algo Refresh". Đại diện công ty khẳng định việc bảo vệ người dùng trẻ luôn được đặt lên hàng đầu và các cuộc thử nghiệm đơn thuần phục vụ cho mục đích đánh giá trải nghiệm thực tế.

Hiện tại, đơn kiện từ New York là một phần trong chiến dịch pháp lý quy mô lớn với sự tham gia của hơn 20 bang tại Mỹ, cùng nhắm vào thuật toán bị cho là cố tình gây nghiện của nền tảng này. Trước đó vào tháng 9, TikTok đã chấp nhận chi trả 300 triệu USD để đạt thỏa thuận dàn xếp với bang Alabama, đồng thời cam kết thay đổi cách thức hoạt động áp dụng cho đối tượng thanh thiếu niên.