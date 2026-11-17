Sơ đồ giá cổ phiếu TIG trên TradingView.

TIG cho biết, trong thời gian qua thị trường chứng khoán liên tục diễn biến giảm theo quán tính, áp lực tâm lý bán đến tâm lý cổ đông của công ty. Cổ phiếu TIG giảm sàn 5 phiên liên tiếp là do cung cầu của thị trường.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện tại hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của công ty là các hoạt động đầu tư, phát triển các dự án Bất động sản, năng lượng tái tạo và nhiều dự án khác vẫn đang được triển khai theo đúng kế hoạch, không có biến động bất thường từ nội nội tại doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Bên cạnh đó, TIG cũng cam kết thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch đối với các nhà đầu tư.

Chốt phiên ngày 13/11, giá cổ phiếu TIG tiếp tục giảm 10% xuống chỉ còn 2.700 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, bà Nguyễn Hồ Hương Ly, con gái ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT TIG vừa đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu TIG để đầu tư tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/11-15/12/2026, qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu thành công, bà Ly sẽ nâng sở hữu từ 500.000 cổ phiếu lên 5,5 triệu cổ phiếu, chiếm 2,85% vốn.

Kết thúc quý 3/2026, TIG ghi nhận lợi nhuận trên BCTC hợp nhất đạt hơn 2 tỷ, giảm 5,28 tỷ so với cùng kỳ (7,36 tỷ đồng) và trên BCTC riêng đạt 15,85 tỷ đồng, tăng hơn 3 tỷ so với cùng kỳ.

TIG cho biết quý 3/2026 TIG ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2025 - trong đó doanh thu hợp nhất giảm 42% dẫn tới lợi nhuận gộp trên báo cáo hợp nhất giảm 12% là nguyên nhân chính gây ra biến động lợi nhuận quý 3/2026 so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, TIG ghi nhận doanh thu giảm từ 810 tỷ xuống còn 404 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm mạnh từ 45 tỷ còn hơn 5,8 tỷ đồng.