Hoa hậu Tiểu Vy có màn trở lại màn ảnh rộng với vai Mai trong Bò Sữa Bay, bộ phim điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Lần này, nàng hậu hóa thân thành cô công nhân nông trường có tình cảm đơn phương với Trâu (Nguyễn Hùng), nhưng chuyện tình lại rơi vào cảnh trắc trở khi trái tim chàng trai hướng về một cô gái khác.

Trong Bò Sữa Bay, Tiểu Vy đảm nhận vai Mai, cô công nhân làm việc tại bộ phận phân phát thực phẩm của một nông trường bò sữa. Khác với hình ảnh hoa hậu thường xuất hiện lộng lẫy trước công chúng, nhân vật của cô có tính cách xông xáo, tháo vát, bộc trực và đôi khi khá bốc đồng.

Tiểu Vy đảm nhận vai Mai trong Bò Sữa Bay.

Mai dành tình cảm đặc biệt cho Trâu, chàng công nhân do nam ca sĩ Nguyễn Hùng thủ vai. Tuy nhiên, tình cảm của cô không được đáp lại như mong muốn. Trâu vốn là một chàng nông dân nghèo, nhận nhiệm vụ đánh cắp công thức sữa bí mật để cứu gia đình khỏi cảnh túng quẫn. Trong quá trình tiếp cận San (Ngọc Xuân), con gái ông chủ trang trại và cũng là người tạo ra công thức này, Trâu dần nảy sinh tình cảm thật lòng.

Chính sự xuất hiện của San khiến mối quan hệ giữa Mai và Trâu trở nên phức tạp. Từ một cô gái luôn quan tâm, chăm sóc người mình thương, Mai phải chứng kiến tình cảm của Trâu dành cho một người khác. Nhân vật không giấu được sự ghen tuông, tổn thương và quyết tâm làm rõ tình cảm của đối phương.

Một trong những phân đoạn gây chú ý là cảnh Mai thẳng tay tát Trâu giữa sự chứng kiến của những người xung quanh. Cô liên tục chất vấn: "Tại sao anh đối xử như thế với em? Em đã làm gì sai với anh?". Phân cảnh này cho thấy sự chuyển biến cảm xúc của nhân vật, từ yêu thương, hy vọng đến thất vọng và tức giận.

Hậu trường cảnh Tiểu Vy tát Nguyễn Hùng ở phim "Bò sữa bay".

Theo chia sẻ từ ê-kíp, cảnh tát được thực hiện khoảng 5 lần. Nguyễn Hùng cho biết cú tát đầu tiên của Tiểu Vy là phân đoạn có lực và tạo cảm giác chân thật nhất. Trong khi đó, nàng hậu tiết lộ bản thân gặp không ít khó khăn bởi ngoài đời cô không quen đánh người, còn bạn diễn lại khá dễ thương nên không nỡ ra tay mạnh.

Sự kết hợp giữa Tiểu Vy và Nguyễn Hùng cũng là một điểm đáng chú ý của Bò Sữa Bay. Đây là lần đầu tiên cả hai hợp tác trong một dự án điện ảnh. Nếu Tiểu Vy mang đến hình ảnh cô gái yêu hết lòng nhưng có phần ngây ngô, nam ca sĩ Nguyễn Hùng lại đảm nhận nhân vật Trâu với nhiều giằng xé giữa trách nhiệm gia đình và tình cảm cá nhân.

Trước đó, Nguyễn Hùng được đông đảo khán giả biết đến qua ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn. Việc chuyển sang đảm nhận vai nam chính trong Bò Sữa Bay cũng là thử thách đáng kể đối với nam nghệ sĩ. Trong quá trình làm việc, cả hai dành cho nhau nhiều lời khen về thái độ chuyên nghiệp và sự phối hợp trên phim trường.

Về phía Tiểu Vy, vai Mai tiếp tục cho thấy nỗ lực theo đuổi con đường diễn xuất của nàng hậu. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, cô từng bước thử sức với điện ảnh qua nhiều dự án như Đảo Độc Đắc - Tử Mẫu Thiên Linh Cái, Chủ Tịch Giao Hàng, Bộ Tứ Báo Thủ và Ốc Mượn Hồn.

Với Bò Sữa Bay, Tiểu Vy có thêm cơ hội thể hiện những sắc thái cảm xúc mới, đặc biệt là sự tổn thương của một cô gái khi tình cảm không được đáp lại. Bộ phim hiện đã ra rạp, mở ra thêm một dấu mốc trong hành trình thử sức với điện ảnh của nàng hậu.