Không ngại đối diện với định kiến về hoa hậu đóng phim

Thời gian gần đây, Tiểu Vy dành nhiều thời gian cho các dự án điện ảnh. Người đẹp cho biết cô nghiêm túc với diễn xuất và mong muốn khán giả ghi nhận những nỗ lực của mình qua từng vai diễn. Trong bộ phim “Bò sữa bay”, cô đảm nhận vai Mai - nhân vật đem lòng yêu Trâu.

Hoa hậu Tiểu Vy

Theo Tiểu Vy, Mai là nhân vật có lựa chọn khác biệt trong bối cảnh nhiều người đặt tiền bạc, vật chất lên hàng đầu. Thay vì những giá trị hữu hình, nhân vật lại đặt tình yêu lên trên tất cả. Sự đối lập này khiến cô cảm thấy vai diễn thú vị và muốn thử sức.

Nói về sự tương đồng giữa nhân vật và bản thân, Tiểu Vy cho biết cô cũng mong muốn được trải nghiệm một tình yêu sâu sắc, mãnh liệt. Tuy nhiên, đến hiện tại, người đẹp chưa từng có cảm xúc như vậy. Cô tự nhận mình khá khó tính trong chuyện tình cảm, đôi khi chỉ cần nhận thấy một điểm không phù hợp ở đối phương đã không muốn tiến xa hơn.

Bên cạnh những cơ hội mới, hành trình theo đuổi điện ảnh của Tiểu Vy cũng đi kèm định kiến về việc hoa hậu tham gia đóng phim. Cô cho rằng sự tò mò và hoài nghi của khán giả là điều có thể hiểu được. Nếu ở vị trí người xem, cô cũng muốn biết một hoa hậu khi thử sức diễn xuất sẽ thể hiện như thế nào, có thực sự phù hợp với công việc này hay không.

Tiểu Vy thừa nhận từng có những thời điểm chưa đủ tự tin để nhìn nhận những điểm yếu của bản thân. Cô cũng không ít lần buồn khi đọc những bình luận tiêu cực về khả năng diễn xuất, thậm chí tự hỏi vì sao khán giả chưa nhìn thấy sự cố gắng của mình.

Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp dần thay đổi cách tiếp nhận những ý kiến từ công chúng. Cô lựa chọn lắng nghe các nhận xét mang tính xây dựng, nhìn nhận thiếu sót và tìm cách cải thiện bản thân. Dù vậy, Tiểu Vy cho rằng không phải bình luận nào trên mạng xã hội cũng đúng và nếu cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, một người có thể đánh mất cá tính riêng.

Cô từng đọc được nhận xét rằng bản thân không còn vô tư như trước. Điều này khiến người đẹp suy nghĩ về cách cân bằng giữa việc giữ sự thoải mái trong cuộc sống và đáp ứng kỳ vọng của công chúng. Sau cùng, cô nhận ra dù sống vô tư hay nghiêm túc cũng có thể nhận về những ý kiến trái chiều. Vì vậy, điều quan trọng là biết quan tâm đến cảm xúc của bản thân, công việc và gia đình.

“Tôi không cần đánh đổi để nổi tiếng hơn”

Sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Tiểu Vy vẫn dành tình cảm đặc biệt cho danh hiệu đã thay đổi cuộc đời mình. Khi được hỏi liệu chiếc vương miện có còn là sức nặng, người đẹp khẳng định cô thích sức nặng ấy.

Theo Tiểu Vy, nếu không trở thành Hoa hậu Việt Nam, có lẽ sẽ không có nhiều người biết đến cô và bản thân cũng chưa chắc có được những cơ hội như hiện tại. Danh hiệu đã mở ra một hành trình mới, mang đến những trải nghiệm và cơ hội phát triển trong công việc. Vì thế, cô không xem vương miện là áp lực mà coi đó là điều thiêng liêng, đáng trân trọng.

Về công việc và thu nhập, Tiểu Vy cho biết hiện tại cô có nguồn tài chính tương đối ổn định, dù không phải quá giàu có. Điều này giúp người đẹp có thể dành thêm thời gian cho những điều mình yêu thích, đặc biệt là diễn xuất. Tuy nhiên, cô không có ý định từ bỏ các công việc khác như tham dự sự kiện, quảng cáo hay quay hình, miễn là phù hợp với hình ảnh và định hướng cá nhân.

Với Tiểu Vy, hạnh phúc không nhất thiết gắn với một cuộc sống an nhàn hay phụ thuộc vào người khác. Cô quan niệm mỗi người có một lựa chọn riêng, còn bản thân cảm thấy vui khi có thể tự kiếm tiền, làm công việc yêu thích và chăm lo cho gia đình bằng khả năng của mình.

Người đẹp muốn xây dựng sự nghiệp và có nền tảng tài chính vững vàng trước khi nghĩ đến chuyện kết hôn. Cô mong muốn đủ khả năng chủ động chăm sóc những người thân yêu, không phải đắn đo hay phụ thuộc vào người khác khi gia đình cần giúp đỡ.

Quan điểm này cũng thể hiện trong cách Tiểu Vy lựa chọn vai diễn. Trước những câu hỏi về việc tham gia các cảnh quay nhạy cảm để tạo sự chú ý, cô cho biết quan điểm của mình không thay đổi. Người đẹp cho rằng cơ thể phụ nữ cần được trân trọng và những cảnh quay nhạy cảm phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Cô không muốn thực hiện những cảnh quay như vậy chỉ để gây chú ý hoặc kích thích sự tò mò của khán giả.

Tiểu Vy khẳng định không cần đánh đổi bất cứ điều gì để nổi tiếng hơn. Cô biết ơn vì đã được công chúng biết đến từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, sau đó có cơ hội tham gia các dự án điện ảnh và hoạt động thiện nguyện. Điều cô hướng tới hiện tại là làm tốt công việc, lựa chọn những dự án phù hợp và tiếp tục phát triển khả năng diễn xuất.

Đáng chú ý, danh hiệu hoa hậu không khiến Tiểu Vy tự giới hạn bản thân trong những dạng vai nhất định. Ngược lại, cô muốn thử sức với nhiều thể loại, từ hành động, tâm lý đến những nhân vật gai góc, cá tính hoặc trong sáng, đáng yêu. Với người đẹp, đây là cách để tiếp tục khám phá khả năng và mở rộng giới hạn của bản thân trong lĩnh vực điện ảnh.