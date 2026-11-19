Trong MV 2 Năm 1 Không (2510), Tiểu Vy tiếp tục đảm nhận vai nữ chính, đánh dấu lần thứ ba nàng hậu kết hợp cùng ERIK trong một sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, ở lần trở lại này, người đẹp có thêm nhiều trải nghiệm mới khi không chỉ tham gia diễn xuất mà còn phải học múa hiện đại và thử sức với một phân đoạn hát.

Video Tiểu Vy hài hước kể chuyện phải học múa hiện đại từ ERIK

Chia sẻ tại Listening Party diễn ra tối 18/11, Tiểu Vy hài hước kể về thử thách của bản thân trong quá trình ghi hình MV. Nàng hậu cho biết cô vốn không biết múa nhưng lại được giao thực hiện một phân đoạn vũ đạo. Cô kể: “Nhưng mà chị chỉ có hơi buồn cười thôi, tại vì trong cái phân đoạn đó là chị phải múa mà, mà chị đâu biết múa đâu. Là chị phải học anh ERIK múa hiện đại để tập, để múa trong cái phân đoạn cổ trang đó”.

Qua lời chia sẻ của Tiểu Vy, có thể thấy phân đoạn này mang đến cho nàng hậu một trải nghiệm khá khác biệt so với những lần tham gia MV trước đây. Thay vì chỉ tập trung vào diễn xuất, cô còn phải dành thời gian tập luyện những động tác múa hiện đại để hoàn thành cảnh quay theo yêu cầu.

Đáng chú ý, vai trò của Tiểu Vy trong 2 Năm 1 Không (2510) không chỉ dừng lại ở việc đảm nhận nhân vật nữ chính. Người đẹp còn có một phân đoạn hát trong sản phẩm, đánh dấu lần đầu góp giọng trong MV của ERIK. Đây cũng là điểm mới trong màn kết hợp của cả hai, khi nàng hậu có cơ hội thử sức ở cả diễn xuất, vũ đạo lẫn ca hát.

Trước đó, Tiểu Vy từng xuất hiện trong MV Em Không Sai, Chúng Ta Sai phát hành năm 2020 và Dù Cho Tận Thế (Vẫn Yêu Em) ra mắt năm 2025. Sau ba lần đồng hành, nàng hậu tiếp tục trở thành gương mặt nữ chính trong sản phẩm mới của ERIK. Tuy nhiên, so với những lần trước, 2 Năm 1 Không (2510) mang đến cho Tiểu Vy nhiều thử thách và trải nghiệm mới hơn, qua đó cho thấy sự đa dạng trong cách cô tham gia vào dự án lần này.