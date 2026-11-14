Tiểu Vy thoát mác 'bình hoa di động', gây thương nhớ vì ôm mối tình đơn phương

Những tưởng Bò Sữa Bay chỉ tung tuyển tập nhạc phim xoay quanh ba nhân vật chính, ai ngờ nữ phụ Mai cũng có một bài hát riêng cho mình. Ca khúc Nếu Em Không Là tiếp tục là một sáng tác đến từ ca/nhạc sĩ Nguyễn Hùng, kết hợp với Pia Linh để lần lượt tỏ bày nỗi lòng của kẻ yêu đơn phương.

Từng câu từng chữ như thay lời thổ lộ tấm chân tình của nhân vật Mai do Tiểu Vy đảm nhận. Trong câu chuyện của phim, Mai yêu Trâu bằng một tình yêu chân thành, quyết liệt, đầy tự hào và chẳng cần giấu giếm. Cô ưu tiên cho crush những điều tốt nhất, chăm lo cho anh từng tiểu tiết trong đời sống, ở bên khi gia đình anh xảy ra chuyện và nỗ lực giúp cho công việc anh làm tại khu nghiên cứu sữa của nông trường.

Mai giận dữ khi biết Trâu lại thương cô gái khác.

Yêu thật lòng nên ghen cũng thật sự, Mai sẵn sàng nổi điên khi phát hiện Trâu rung động trước cô gái khác, quyết liệt bảo vệ tình yêu khi cảm thấy mối tình này bị uy hiếp. Nhưng sau tất cả, Mai vẫn tôn trọng lựa chọn của Trâu, thay vì cưỡng cầu thứ cảm xúc không dành cho mình.

Xem Bò Sữa Bay, khán giả nhiều lần bật cười vì sự si tình đến mức có phần mù quáng của Mai, cũng như cái cách cô “vì yêu mà điên”. Nhưng không ít người yêu thương cô gái này, trân trọng tình yêu đầy trong trẻo của cô. Vào vai Mai, Tiểu Vy được nhiều người khen dễ thương, diễn tròn vai.

Tiểu Vy có màn nhập vai tốt đến bất ngờ.

Dù là trên phim hay MV nhạc phim, nàng hậu trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài cột gọn gàng, bộ đồng phục công nhân nông trường màu xanh nhưng vẫn đẹp tinh khôi. Từ khoảnh khắc Mai lặng lẽ chăm lo cho Trâu, lặng lẽ suy tư một mình hay khi Mai gạt lệ nơi khóe mắt, mỉm cười thay lời chào dành cho người mình yêu, Tiểu Vy nhập vai tốt đến bất ngờ.