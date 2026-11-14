Tiểu Vy sau Bò Sữa Bay: Vai diễn khép lại, hành trình học hỏi vẫn tiếp tục

Trong Bò Sữa Bay, Tiểu Vy đảm nhận vai Mai, cô công nhân tại nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990. Nhân vật có tính cách giàu tình cảm, đặc biệt là khi bước vào mối quan hệ với Trâu (Nguyễn Hùng). Theo Tiểu Vy, Mai có phần lụy tình hơn mình ngoài đời. Nếu nhân vật sẵn sàng sống hết mình vì tình yêu, cô lại có phần lý trí hơn, ưu tiên gia đình và công việc. Chính sự khác biệt này cũng mang đến cho người đẹp một trải nghiệm thú vị khi hóa thân vào nhân vật.

﻿Tiểu Vy chia sẻ rằng mình luôn muốn học hỏi thêm nhiều điều hơn nữa trong hành trình làm nghề.

Sau khi phim ra mắt, Tiểu Vy cho biết cô rất vui khi nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả và các anh chị trong giới làm phim. Với cô, sự ghi nhận ấy là động lực để tiếp tục phát triển trong lĩnh vực diễn xuất. Tuy nhiên, người đẹp không chỉ chờ đợi những lời khen mà còn có thói quen xem lại các dự án đã tham gia để nhận diện điểm chưa tốt, từ đó tìm cách cải thiện ở những lần sau.

﻿Vai diễn Mai trong Bò Sữa Bay của Tiểu Vy khiến netizen bất ngờ về sự "up level" diễn xuất rõ rệt.

Một trong những điều Tiểu Vy chú trọng là học hỏi thông qua sự kết nối với mọi người. Cô cho biết bản thân thích tạo dựng sự thấu hiểu trước khi bắt đầu chia sẻ và tiếp nhận kiến thức. Việc gặp gỡ những người có xuất phát điểm, ngành nghề khác nhau giúp cô tiếp cận thêm nhiều góc nhìn và có được nguồn năng lượng mới cho công việc diễn xuất.

Trong quá trình tham gia Bò Sữa Bay, Tiểu Vy cũng dành nhiều lời khen cho bạn diễn Nguyễn Hùng. Cô ấn tượng với cách nam diễn viên giữ tâm lý nhân vật Trâu xuyên suốt bộ phim, đồng thời đánh giá cao khả năng tạo cảm giác thoải mái cho các diễn viên trên trường quay. Với Tiểu Vy, sự tin tưởng giữa diễn viên, đạo diễn và bạn diễn là yếu tố quan trọng để mỗi người có thể nhập tâm và tạo nên những phân đoạn chân thật.

Không giấu mong muốn thử sức với những vai diễn có chiều sâu tâm lý, giàu cảm xúc hay thậm chí là hành động, Tiểu Vy cho biết cô muốn khán giả nhìn nhận mình bằng năng lực diễn xuất thay vì chỉ quan tâm đến thành công doanh thu của các dự án. Sau vai Mai, hành trình ấy vẫn còn tiếp tục, với sự chủ động học hỏi và nỗ lực hoàn thiện qua từng vai diễn.