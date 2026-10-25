Tiểu Vy, Phương Mỹ Chi và cả showbiz Việt đi xem Big Bang

Video: Ca sĩ Phương Ly hát theo các ca khúc của Big Bang.

Tối 25/10, đêm diễn thứ hai của Big Bang tiếp tục diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Hơn 40.000 khán giả đã có mặt để theo dõi các thành viên của nhóm nhạc Hàn biểu diễn. Người mẫu Đàm Thu Trang và stylist Pông Chuẩn chia sẻ hình ảnh tại concert. Cả hai tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Họ đã tham gia đủ hai đêm concert của Big Bang tại Hà Nội.

Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy cũng nhanh chóng "nhập cuộc". Tiểu Vy diện váy đen ôm sát, khoe lightstick nổi bật cổ vũ Big Bang.

Phương Mỹ Chi hòa cùng biển người, không quên kêu gọi khán giả tham gia concert của mình tại Hà Nội.

Đồng hành Hoa hậu Trần Tiểu Vy là ca sĩ Erik, Đức Phúc.

Gia đình siêu mẫu Thúy Hằng, Thúy Hạnh, nhạc sĩ Minh Khang diện trang phục vàng - đen đặc trưng của nhóm Big Bang. Siêu mẫu Thúy Hạnh cho biết hai con gái Suti và Bông thuộc làu các bài hát của Big Bang.

Rapper Osad chia sẻ loạt ảnh cổ vũ Big Bang tối 24/10 và nhận gần 10.000 lượt thích.

Osad hâm mộ Big Bang từ lâu. Khi nhóm sang Việt Nam biểu diễn, nam ca sĩ bày tỏ: "Cuối cùng cũng đợi được đến khoảnh khắc này".

MC Ngô Mai Phương gây chú ý với trang phục đơn giản nhưng vẫn hút mắt.

Sức nóng của nhóm nhạc Hàn Quốc được thể hiện rõ trong đêm diễn đầu tiên tối 24/10, khi gần 45.000 khán giả cùng hòa giọng trong những bản hit như Haru Haru, Lies, Fantastic Baby và Bang Bang Bang. Khoảnh khắc G-Dragon, Taeyang và Daesung quỳ gối cảm ơn người hâm mộ sau chương trình cũng gây xúc động, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Tối 25/10, ba thành viên tiếp tục tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.