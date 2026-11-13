Tiểu Vy hóa nàng thơ ngôn tình trong MV nhạc phim 'Bò sữa bay'

Ca khúc "Nếu em không là" tiếp tục là một sáng tác đến từ nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Hùng, người đảm nhận vai nam chính Trâu trong phim điện ảnh "Bò sữa bay". Trong sản phẩm này, anh kết hợp cùng Pia Linh thể hiện ca khúc.

Hai tài năng Gen Z chia nhau đảm nhận hai nửa của ca khúc, lần lượt tỏ bày nỗi lòng của kẻ yêu đơn phương. Chất giọng Pia dịu dàng, tha thiết. Trong khi đó Nguyễn Hùng mang đến giọng hát mộc mạc, chân phương.

Tạo hình nhân vật Mai do Tiểu Vy đảm nhận trong phim "Bò sữa bay".

Lời bài hát như thay lời thổ lộ tấm chân tình của nhân vật Mai do Tiểu Vy đảm nhận.

Trong câu chuyện phim, Mai yêu Trâu bằng một tình yêu chân thành, quyết liệt, đầy tự hào và chẳng cần giấu giếm. Cô ưu tiên cho người mình thích những điều tốt nhất, chăm lo cho anh từng tiểu tiết trong đời sống. Cô sẵn sàng ở bên khi gia đình anh xảy ra chuyện và nỗ lực giúp cho công việc anh làm tại khu nghiên cứu sữa của nông trường.

Vì yêu thật lòng, Mai sẵn sàng nổi điên khi phát hiện Trâu rung động trước cô gái khác, quyết liệt bảo vệ tình yêu khi cảm thấy mối tình này bị uy hiếp. Nhưng sau tất cả, Mai vẫn tôn trọng lựa chọn của Trâu, thay vì cưỡng cầu thứ cảm xúc không dành cho mình.

Cảnh quay cuối trong MV, khi Mai gạt lệ nơi khóe mắt, mỉm cười thay lời chào dành cho người mình yêu được đánh giá là cảnh tạo ấn tượng mạnh mẽ về sự chuyển biến tâm lý của Mai.

Vào vai Mai, Tiểu Vy được yêu cầu bộc lộ muôn mặt cảm xúc. Không chỉ là những khoảnh khắc biểu lộ yêu thương hay ghen tuông, cô còn có những tình huống mang áp lực tâm lý lớn.

Cảnh Mai bị ông trùm Quân (Võ Điền Gia Huy đóng) bắt nhốt và tra khảo dù rất ngắn, Tiểu Vy nói cô đau ê ẩm vì bị bạn diễn bóp cổ một cách chân thật. Tinh thần cô cũng căng thẳng theo nhân vật. Cảnh quay kết thúc, nhưng cô vẫn rưng rưng nước mắt.

Một số hình ảnh trong phim.

Trong khi đó, cảnh phim Mai nhìn theo Trâu, San (Ngọc Xuân) cùng đàn bò bay lên lại dồn nén nhiều nỗi lòng của Mai.

Giữa tiết trời sương phủ lạnh giá, dưới cơn mưa nhân tạo và ánh sáng chói mắt, Tiểu Vy tiết lộ bản thân phải cố gắng bình tĩnh giữ tâm lý. Việc liên tục ngửa cổ lên trời khi quay cũng khiến cơ thể cô co quắp, tức ngực.

Dù vậy, cô thấy xứng đáng vì "Bò sữa bay" là dự án mới lạ của điện ảnh Việt, mang đến cho cô trải nghiệm thú vị cùng các bạn diễn. Cô tin mình đã tiến bộ so với các phim trước, đồng thời sẵn sàng lắng nghe góp ý thẳng thắn của khán giả để hoàn thiện kỹ năng để trở thành diễn viên thực thụ.

Trước "Nếu em không là", phim điện ảnh "Bò sữa bay" đã gây chú ý với nhiều OST được yêu thích như "Gói con tim làm quà", "Nếu lỡ thương nhau", đồng thời đưa bản hit một thời "Viên đá nhỏ" hot trở lại. Mỗi ca khúc là lời tâm sự của một nhân vật.

Ngoài ra, hai bài mang đậm chất dân gian là "Đi cấy" và "Người ở đừng về" được nhạc sĩ Dzung (Phạm Việt Dũng) phối khí mới mẻ, dùng làm nhạc nền cho các cảnh hành động kịch tính, tạo dấu ấn phá cách.

"Bò sữa bay" lấy bối cảnh những năm 1990, tại một nông trường bò sữa ở Mộc Châu. Nơi đây được cho là đang nghiên cứu loại sữa có khả năng chữa lành vết thương, trẻ hóa, giàu tiềm năng đem về lợi nhuận hậu hĩnh cho nông trường. Để thoát nghèo, Trâu (Nguyễn Hùng đóng) cùng ba em trai ruột "bắt kèo" giúp phó giám đốc Văn (Lãnh Thanh đóng) đánh cắp công thức sữa kỳ lạ này. Bốn anh em tiếp cận nhà khoa học San (Ngọc Xuân đóng) - người tìm ra công thức sữa. Tuy nhiên, mục tiêu đánh cắp công thức sữa bị lung lanh khi Trâu phải lòng San. Đây là tác phẩm chào sân của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt sau thành công với các dự án phim ngắn "Tàn sữa", 'Đàn cá gỗ" cùng nhiều giải thưởng uy tín trong nước, quốc tế. Khai thác đề tài mới lạ so với thị trường phim Việt hiện nay cùng ê kíp sản xuất là những người trẻ thuộc thế hệ gen Z, phim được kỳ vọng tạo ra làn gió mới cho phòng vé.

MV "Nếu em không là".