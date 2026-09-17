Tiểu Vy dành dấu mốc 8 năm đăng quang cho những bệnh nhân khó khăn

Tiểu Vy tặng quà bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tròn 8 năm sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Trần Tiểu Vy trở về quê nhà Đà Nẵng, ghi dấu mốc đặc biệt bằng một chuyến thăm và hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Đồng hành cùng mẹ, Tiểu Vy cùng dự án cộng đồng “Vy Ơiii” đã trực tiếp trao quà là tiền mặt cho 100 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Bên cạnh đó, chuyến đi cũng là dịp để cô thăm hỏi, động viên những người đang phải đối mặt với bệnh tật và khó khăn trong cuộc sống.

Với Tiểu Vy, 8 năm kể từ ngày đăng quang là khoảng thời gian cô nhận được nhiều tình cảm và cơ hội. Thay vì chỉ đánh dấu cột mốc bằng những hoạt động cho bản thân, cô lựa chọn dành thời gian cho những người đang cần được tiếp sức.

Trước đó, vào dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tiểu Vy cũng đến Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, trao quà và hỗ trợ chi phí điều trị cho các bệnh nhi ung thư. Những chuyến đi như vậy cho thấy hoạt động cộng đồng của cô không chỉ tập trung vào những dịp kỷ niệm, mà được thực hiện ở những nơi các hoàn cảnh khó khăn cần sự hỗ trợ trực tiếp.

8 năm qua, Tiểu Vy cùng gia đình và các đơn vị đồng hành đã tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn, từ thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đến những mùa thiên tai. Các chương trình cũng hướng đến nhiều nhóm đối tượng như bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, trẻ em vùng cao và sinh viên còn thiếu điều kiện học tập.

Tinh thần này được tiếp nối qua dự án cộng đồng “Vy Ơiii,” với cách tiếp cận chú trọng đến những nhu cầu cụ thể của từng hoàn cảnh. Tại Đắk R’Măng, Tiểu Vy trao cặp sách, cùng nấu ăn và gửi quà cho trẻ em. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cô tìm đến những người bán hàng rong trên đường phố và mua lại toàn bộ hàng hóa như một hình thức hỗ trợ trực tiếp.

Một số hoạt động của dự án cũng hướng đến những nhu cầu lâu dài thay vì chỉ hỗ trợ trong thời điểm khó khăn. Tiểu Vy từng đồng hành xây dựng nhà vệ sinh, trao sách vở và dụng cụ học tập cho trẻ em dân tộc Khmer, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và học tập của các em.

“8 năm qua, Vy may mắn nhận được rất nhiều yêu thương. Và Vy luôn mong mình có thể gửi những yêu thương ấy đến nhiều người hơn, theo một cách giản dị nhất,” Tiểu Vy chia sẻ.

Từ một khoản hỗ trợ cho bệnh nhân đang điều trị đến những công việc nhỏ như mua hàng của người bán rong hay cải thiện điều kiện học tập, cách làm thiện nguyện được thể hiện qua những nhu cầu rất cụ thể của người nhận.

Với một dấu mốc cá nhân, điều còn lại vì thế không chỉ là kỷ niệm, mà là sự sẻ chia được chuyển thành những việc làm thiết thực cho cộng đồng./.