Tiểu Vy đã đúng với quyết định trở lại

Sau một thời gian tiếp tục thử sức với lĩnh vực điện ảnh, Hoa hậu Tiểu Vy chính thức trở lại màn ảnh rộng với dự án Bò Sữa Bay. Những suất chiếu đầu tiên của bộ phim mang đến nhiều phản hồi đáng chú ý, trong đó màn thể hiện của nàng hậu nhận được không ít lời khen từ khán giả. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho quyết định tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất của người đẹp.

Bò Sữa Bay lấy bối cảnh một nông trường bò sữa tại Mộc Châu vào những năm 1990. Phim xoay quanh Trâu (Nguyễn Hùng), chàng trai nghèo cùng ba người em lên kế hoạch đánh cắp công thức sữa đặc biệt có khả năng chữa lành vết thương, trẻ hóa và sở hữu nhiều công dụng kỳ lạ. Để thực hiện âm mưu đổi đời, Trâu tìm cách tiếp cận San (Ngọc Xuân), con gái giám đốc nông trường, cũng là người tạo ra công thức bí mật.

Tiểu Vy trong phim Bò Sữa Bay.

Tuy nhiên, kế hoạch dần trở nên phức tạp khi Trâu thực sự nảy sinh tình cảm với San. Chuyện tình tay ba càng thêm rắc rối bởi sự xuất hiện của Mai (Tiểu Vy), cô công nhân tại Ban Đời sống của nông trường vốn dành tình cảm đơn phương cho Trâu. Bên cạnh đó, Quân (Võ Điền Gia Huy), một chàng trai si tình theo đuổi San, cũng trở thành nhân tố khiến câu chuyện có thêm nhiều tình huống bất ngờ.

Trong phim, Tiểu Vy không còn xuất hiện với hình ảnh một nàng hậu xinh đẹp, dịu dàng quen thuộc mà hóa thân thành cô công nhân xông xáo, tháo vát. Mai có tính cách thẳng thắn, đôi khi ngốc nghếch và lụy tình. Khi chứng kiến người mình thương dành tình cảm cho một cô gái khác, nhân vật trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ ghen tuông, tức giận đến tổn thương.

Sau những suất chiếu đầu tiên, Tiểu Vy nhận được phản hồi tích cực về sự tiến bộ trong diễn xuất. Một số khán giả đánh giá cô đã có nỗ lực thể hiện chiều sâu tâm lý nhân vật, đặc biệt thông qua ánh mắt. Dù vẫn còn những điểm cần trau dồi đối với một diễn viên đang trên hành trình hoàn thiện bản thân, màn thể hiện của nàng hậu được nhận xét khá dễ chịu, không bị lệch tông so với tổng thể dàn diễn viên.

Tiểu Vy ra mắt phim điện ảnh mới.

Đáng chú ý, nhan sắc của Tiểu Vy cũng tiếp tục trở thành điểm cộng. Trong tạo hình cô công nhân nông trường với bộ đồng phục xanh, mái tóc buộc gọn gàng, người đẹp vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận hơn cả là sự cố gắng của cô trong việc hòa nhập với nhân vật và những thử thách tại phim trường.

Theo chia sẻ của Tiểu Vy, quá trình ghi hình tại Mộc Châu có không ít khó khăn. Nữ diễn viên từng phải làm việc xuyên đêm trong điều kiện thời tiết lạnh khoảng 5 độ C. Cô còn lần đầu trải nghiệm công việc vắt sữa bò, tiếp xúc với những chú bò tại nông trường và thực hiện các phân đoạn đòi hỏi khả năng thể hiện cảm xúc. Có những cảnh quay tưởng chừng đơn giản nhưng lại yêu cầu cô duy trì biểu cảm trong thời gian dài dưới ánh đèn và lớp sương mù dày đặc.

Không chỉ Tiểu Vy, Bò Sữa Bay còn nhận được sự chú ý nhờ màu sắc Gen Z, cách kể chuyện khác biệt cùng phần hình ảnh, thiết kế mỹ thuật và âm nhạc được nhiều khán giả đánh giá tích cực. Dù cách triển khai có phần táo bạo, đôi chỗ còn gây tranh luận về độ mạch lạc của kịch bản, tác phẩm vẫn tạo được những cuộc thảo luận sau khi ra mắt.

Dàn diễn viên trẻ góp mặt trong phim điện ảnh Bò Sữa Bay.

Với Tiểu Vy, Bò Sữa Bay có thể chưa phải màn trình diễn hoàn hảo, nhưng là một bước tiến đáng ghi nhận. Việc liên tục thử sức với những dạng vai khác nhau, chấp nhận khó khăn trên phim trường và nghiêm túc với lựa chọn nghề nghiệp cho thấy nàng hậu đang nỗ lực chứng minh bản thân bằng thực lực. Có lẽ, quyết định trở lại màn ảnh lần này là lựa chọn đúng đắn để Tiểu Vy tiếp tục tiến xa hơn trên hành trình diễn xuất.