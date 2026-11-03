Tiểu Vy có bước tiến mới bên nam ca sĩ hơn tuổi

Bộ phim Bò Sữa Bay chính thức mở bán vé, chuẩn bị bước vào chặng đường mới trước khi ra rạp. Dự án có sự góp mặt của Hoa hậu Tiểu Vy, nam ca sĩ Nguyễn Hùng cùng dàn diễn viên trẻ, đang nhận được sự quan tâm nhờ câu chuyện kết hợp giữa hài hước, hành động và tình cảm.

Việc mở bán vé đánh dấu bước tiến quan trọng của ê-kíp sau thời gian giới thiệu những hình ảnh, thông tin nhân vật và các sản phẩm âm nhạc liên quan đến bộ phim. Trong đó, màn kết hợp giữa Tiểu Vy và Nguyễn Hùng là một trong những điểm được khán giả chú ý.

ộ phim Bò Sữa Bay chính thức mở bán vé.

Trước đó, trên trang cá nhân, Tiểu Vy đăng tải poster sánh đôi bên nam ca sĩ Nguyễn Hùng, đồng thời thông báo ca khúc Lỡ thương nhau chính thức ra mắt. Đây là bài hát nhạc phim Bò Sữa Bay, đánh dấu sự kết hợp của hai nghệ sĩ trong hoạt động quảng bá cho dự án điện ảnh.

Lỡ thương nhau mang màu sắc tình cảm nhẹ nhàng, kể về những rung động chân thành của một chàng trai làm việc tại nông trường trước cô gái có nụ cười rạng rỡ. Ca khúc gợi lên ước mơ về một cuộc sống bình dị, nơi chàng trai mong muốn được cưới người mình yêu, cùng pha trà, ca hát và đồng hành qua bốn mùa của cuộc đời.

Tiểu Vy đăng tải poster sánh đôi bên nam ca sĩ Nguyễn Hùng.

Hình ảnh Tiểu Vy sánh đôi bên Nguyễn Hùng nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nàng hậu được khen có diện mạo trẻ trung, rạng rỡ khi xuất hiện cùng nam ca sĩ. Một số khán giả cũng dành sự quan tâm cho tương tác của cả hai qua những hình ảnh và thước phim đầu tiên được hé lộ. Sự kết hợp này tạo thêm tò mò về mối quan hệ giữa các nhân vật trên màn ảnh.

Trong Bò Sữa Bay, Tiểu Vy đảm nhận vai Mai, cô công nhân làm việc tại Ban Đời sống của nông trường bò sữa. Nhân vật có tình cảm với Trâu do Nguyễn Hùng thủ vai. Tuy nhiên, chuyện tình này gặp nhiều trắc trở khi Trâu bắt đầu rung động trước San (Ngọc Xuân). Mai từ đó có những hành động thể hiện tình cảm và mong muốn giành lại người mình thương.

Đáng chú ý, một phân đoạn của Tiểu Vy và Nguyễn Hùng từng được hé lộ là cảnh Mai tát Trâu. Trên màn ảnh, nhân vật của nàng hậu thể hiện sự tức giận, liên tục chất vấn người mình yêu. Nguyễn Hùng từng chia sẻ cú tát đầu tiên của bạn diễn là cảnh được lựa chọn đưa vào phim, khiến khán giả càng tò mò về diễn biến câu chuyện tình cảm của hai nhân vật.

Về nội dung, Bò Sữa Bay lấy bối cảnh những năm 1990 tại một nông trường bò sữa ở Mộc Châu. Phim theo chân Trâu cùng ba người anh em lên kế hoạch tiếp cận San để đánh cắp công thức sữa đặc biệt, với hy vọng thay đổi cuộc sống khó khăn. Thế nhưng, Trâu dần nảy sinh tình cảm với cô gái, khiến anh đứng trước lựa chọn giữa tình yêu và kế hoạch đã vạch ra.

Bên cạnh Tiểu Vy, Nguyễn Hùng và Ngọc Xuân, bộ phim còn có sự tham gia của Võ Điền Gia Huy trong vai Quân, người dành tình cảm cho San và phát hiện âm mưu của Trâu. Nhân vật này trở thành đối thủ trực tiếp của Trâu, tạo thêm những tình huống đối đầu trong câu chuyện.

Với Tiểu Vy, Bò Sữa Bay là cơ hội tiếp tục thử sức ở lĩnh vực điện ảnh, đồng thời mang đến hình ảnh khác biệt so với hình tượng hoa hậu quen thuộc. Trong khi đó, Nguyễn Hùng có thêm trải nghiệm diễn xuất khi đảm nhận vai nam chính. Sau khi chính thức mở bán vé, dự án đang hướng đến những suất chiếu đầu tiên, nơi khán giả có thể theo dõi màn kết hợp của hai nghệ sĩ trên màn ảnh rộng.