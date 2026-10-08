Tiểu Vy chính thức công khai với nam ca sĩ hơn tuổi

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu đăng tải poster sánh đôi bên nam ca sĩ Nguyễn Hùng, kèm thông báo ca khúc Lỡ thương nhau đã chính thức ra mắt. Đây là bài hát nhạc phim Bò sữa bay, dự án điện ảnh có sự tham gia của cả hai.

Lỡ thương nhau kể về những rung động đầu đời mộc mạc của một chàng trai nông trường vụng về trước cô gái có nụ cười rạng ngời. Ca khúc được xây dựng như lời tỏ tình chân thành, gắn với ước mơ về một cuộc sống bình dị khi chàng trai muốn "mang trầu cau cưới nàng về" để cùng người mình yêu pha trà, ca hát và đi qua bốn mùa của cuộc đời.

Hoa hậu Tiểu Vy đăng tải poster sánh đôi bên nam ca sĩ Nguyễn Hùng.

Hình ảnh Tiểu Vy sánh đôi cùng Nguyễn Hùng nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Nàng hậu được nhận xét có diện mạo trẻ trung, rạng rỡ khi xuất hiện bên nam ca sĩ. Một số ý kiến cũng dành sự quan tâm cho tương tác của cả hai qua những hình ảnh và thước phim đầu tiên được hé lộ, cho rằng cặp đôi mang đến cảm giác gần gũi, dễ thương.

Bên cạnh những bình luận về ngoại hình của Tiểu Vy, khán giả cũng bày tỏ sự tò mò về mối quan hệ giữa các nhân vật trong Bò sữa bay. Việc ca khúc mới được phát hành trước thềm phim ra mắt càng khiến người xem mong chờ những màn kết hợp của dàn diễn viên trên màn ảnh rộng.

Bò sữa bay lấy bối cảnh một nông trường bò sữa ở Mộc Châu vào những năm 1990. Tại đây, các nhà khoa học nghiên cứu một công thức sữa đặc biệt được cho là có khả năng chữa lành vết thương, trẻ hóa và mang lại giá trị kinh tế lớn. Một nhóm công nhân vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo đã lên kế hoạch đánh cắp công thức này. Từ đó, câu chuyện kéo theo nhiều biến cố liên quan đến tình yêu, gia đình và tình bạn.

Tiểu Vy vào hóa thân thành nhân vật Mai.

Trong phim, Nguyễn Hùng đảm nhận vai Trâu, một chàng trai xuất thân từ vùng nông trường. Anh tham gia kế hoạch đánh cắp công thức nhưng trong quá trình tiếp cận San, nhân vật do Ngọc Xuân thủ vai, lại nảy sinh tình cảm với cô. Đây cũng là lần đầu Nguyễn Hùng đảm nhận vai chính trong một phim điện ảnh.

Tiểu Vy vào vai Mai, nhân vật có mối quan hệ phức tạp với Trâu. Qua trailer và những hình ảnh được công bố, Mai và Trâu có nhiều màn đối đầu căng thẳng, trong đó có cảnh cô tát anh. Sự tương tác này cũng phần nào tạo thêm tò mò về vai trò của Mai trong câu chuyện.

Bò sữa bay do Nguyễn Phạm Thành Đạt đạo diễn. Ngoài Nguyễn Hùng và Tiểu Vy, phim còn có sự góp mặt của Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Lãnh Thanh cùng một số diễn viên trẻ. Tác phẩm được phát triển từ phim ngắn Tàn sữa, từng nhận giải tại một số sự kiện điện ảnh trong nước và quốc tế. Bò sữa bay dự kiến khởi chiếu từ ngày 6/11/2026.