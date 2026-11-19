Quang cảnh buổi làm việc với Tiểu vùng kinh tế - xã hội phía Tây tỉnh An Giang.

Chiều 19/11, tại xã Kiên Lương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì buổi làm việc với các địa phương thuộc Tiểu vùng kinh tế - xã hội phía Tây về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Trong 10 tháng, Tiểu vùng có 242 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký hơn 1.000 tỷ đồng; thu hút 213 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký khoảng 129.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Ngoài tỷ lệ giải ngân đầu tư công còn thấp, 7/14 địa phương có thu ngân sách chưa đạt tiến độ. Nhiều dự án vướng quy hoạch, đất đai, hạ tầng; công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và giải quyết thủ tục hành chính ở một số nơi còn hạn chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu các địa phương rà soát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, làm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp đối với những chỉ tiêu đạt thấp. Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Đối với đầu tư công, các chủ đầu tư cần khẩn trương thi công, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế như kinh tế biển, năng lượng tái tạo, công nghiệp xanh, logistics cửa khẩu, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và chống khai thác IUU.

Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng phối hợp bảo đảm an ninh biên giới, biển đảo và trật tự an toàn xã hội.

Theo định hướng, Tiểu vùng phía Tây được xác định là trọng điểm phát triển kinh tế biển, công nghệ xanh và năng lượng sạch của tỉnh, tập trung phát triển năng lượng tái tạo, công nghiệp xanh, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao và hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế.