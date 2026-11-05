Tiểu vùng phía Nam giải ngân đầu tư công mới đạt 70,5%

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì buổi làm việc với các xã, phường thuộc Tiểu vùng kinh tế - xã hội phía Nam.

Ngày 5/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong chủ trì buổi làm việc với các xã, phường thuộc Tiểu vùng kinh tế - xã hội phía Nam về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm và định hướng kế hoạch năm 2027.

Theo Sở Tài chính, trong 10 tháng, kinh tế - xã hội của Tiểu vùng cơ bản ổn định. Thu ngân sách đạt hơn 1.405 tỉ đồng, bằng 89,93% dự toán. Trong 33 đơn vị, có 19 đơn vị giải ngân vốn đầu tư công đạt từ mức bình quân toàn tỉnh trở lên, trong đó 9 xã đạt trên 80%.

Sản xuất, kinh doanh từng bước phục hồi; nông nghiệp, thủy sản tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công toàn Tiểu vùng mới đạt 70,5%, thấp hơn bình quân tỉnh; thu ngân sách chưa đạt chỉ tiêu phấn đấu. Thu hút đầu tư còn hạn chế, chưa đồng đều; 16/33 địa phương chưa xác định được dự án tiềm năng để thu hút nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc, các địa phương kiến nghị tháo gỡ khó khăn về giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách; đồng thời trao đổi về sản xuất vụ đông xuân 2026 - 2027, kết nối giao thông liên vùng, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và khai thác cơ hội phát triển du lịch từ Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Tập trung gỡ điểm nghẽn, tăng tốc giải ngânPhó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá sát khả năng hoàn thành từng chỉ tiêu, tập trung vào những lĩnh vực còn thấp như thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và đơn khiếu nại, tố cáo.

Đối với 2/9 chỉ tiêu được đánh giá vào cuối năm là tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm và thu nhập bình quân đầu người, các địa phương cần có giải pháp cụ thể để phấn đấu đạt mục tiêu.

Ông Nguyễn Thanh Phong yêu cầu Tiểu vùng quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng năm 2026; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, hoàn thành công tác quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và đôn đốc tiến độ các dự án ngoài ngân sách.

Các địa phương cần chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân đúng lịch thời vụ, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

Phát huy vai trò đô thị Rạch GiáĐịnh hướng năm 2027, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Tiểu vùng phát huy vai trò đô thị Rạch Giá trong phát triển thương mại, dịch vụ, logistics và đô thị ven biển; đẩy mạnh nông nghiệp hiện đại, công nghiệp chế biến, kinh tế biển, năng lượng sạch và du lịch.

Cùng với đó, tập trung phát triển hạ tầng kết nối, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, quản lý ngân sách và chủ động chuẩn bị kế hoạch vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh.