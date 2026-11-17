Quang cảnh buổi làm việc.

Ngày 17/11, làm việc với 28 xã, phường thuộc Tiểu vùng kinh tế - xã hội phía Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu các địa phương rà soát những chỉ tiêu chưa đạt, tập trung giải pháp thực hiện trong những tháng cuối năm.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, đến ngày 5/11, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tiểu vùng đạt gần 72%. Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/10 đạt hơn 1.474 tỉ đồng, bằng 69,14% chỉ tiêu phấn đấu.

Trong 10 tháng đầu năm, các địa phương cơ bản triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả tích cực; tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã hầu hết đạt từ 98% đến 100%.

Tuy nhiên, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công vẫn là những chỉ tiêu còn thấp, cần tập trung cải thiện.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu ý kiến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tập trung giải ngân, khai thác hiệu quả quỹ đất

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị các địa phương rà soát toàn diện những chỉ tiêu đã đạt, chưa đạt và có nguy cơ không đạt để chủ động giải pháp thực hiện.

Bà yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; khẩn trương hoàn thành công bố quy hoạch chung cấp xã và quy hoạch phân khu thuộc thẩm quyền.

Các địa phương cần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thu hút đầu tư đối với 36 dự án đủ điều kiện kêu gọi đầu tư; đồng thời rà soát, quản lý, khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư, tránh lãng phí tài sản công.

Long Xuyên giữ vai trò đô thị động lực

Đối với nhiệm vụ năm 2027, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương phát huy vai trò dẫn dắt của đô thị động lực Long Xuyên, gồm các phường Long Xuyên, Bình Đức và Mỹ Thới.

Định hướng phát triển tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng kết nối, giáo dục, y tế và du lịch văn hóa, lịch sử theo hướng liên kết. Các địa phương cũng cần tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự.