Màn tái xuất đáng chú ý sau 4 năm

Sáng 22/11, Nguyễn Thị Ánh Viên trở lại tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trong màu áo đoàn Quân đội. Ở vòng loại nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ, cô đạt thành tích 2 phút 27 giây 12, xếp thứ hai và giành quyền vào chung kết.

Đến phần thi chung kết diễn ra cùng ngày, nữ kình ngư cán đích với thời gian 2 phút 16 giây 30, giành huy chương bạc. Huy chương vàng thuộc về Võ Thị Mỹ Tiên (đoàn Tây Ninh) với thành tích 2 phút 14 giây 38. Đáng chú ý, Mỹ Tiên đã phá kỷ lục Đại hội cũ 2 phút 19 giây 43 do Ánh Viên thiết lập năm 2018. Bản thân Ánh Viên cũng vượt qua cột mốc cũ với thành tích tốt hơn.

Trước khi trở lại Đại hội, Ánh Viên đã tham dự giải bơi - lặn tiền Đại hội vào tháng 10/2026 và giành 4 huy chương vàng ở các nội dung 200m tự do, 200m hỗn hợp, 100m ngửa và 200m ngửa. Đây là những dấu mốc cho thấy cô vẫn duy trì sự gắn bó với đường đua xanh sau quãng thời gian rời xa môi trường thi đấu đỉnh cao.

﻿Không chỉ là một kình ngư có tốc độ đáng gờm, cô còn có những "pose" cực đẹp khi "gặp nước".

Ánh Viên cũng chia sẻ rằng sau 4 năm, cô mới có dịp trở lại đường đua. Lần này, nữ kình ngư không đặt nặng chuyện huy chương hay thắng thua mà đơn giản muốn được tiếp tục bơi lội, tập luyện và sống với đam mê của mình. Cô cũng mong muốn lan tỏa tình yêu dành cho môn thể thao này đến nhiều người hơn, đặc biệt là các bạn nhỏ. Với Ánh Viên, hành trình trở lại còn là cơ hội để kết nối với những người yêu bơi lội và tiếp tục nhận được sự đồng hành từ khán giả.

Hai thế hệ khán giả cùng dõi theo một cái tên

Từng giành 25 huy chương vàng SEA Games và hai lần tham dự Olympic, Ánh Viên là một trong những vận động viên bơi lội thành công nhất của thể thao Việt Nam. Sau khi rời đội tuyển quốc gia năm 2021, cô tiếp tục thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, trước khi khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao và chuyển hướng sang giảng dạy bơi lội.

Vì vậy, sự trở lại lần này không chỉ được chú ý bởi những con số thành tích. Với nhiều khán giả, cái tên Ánh Viên còn gắn liền với ký ức về những kỳ SEA Games và những lần thể thao Việt Nam được xướng tên trên đấu trường khu vực.

﻿Ánh Viên thi đấu hết mình khi trở lại đường đua.

Tuyết Như (2006) cho biết cô khá bất ngờ khi biết Ánh Viên trở lại thi đấu sau nhiều năm. “Mình biết đến chị Ánh Viên qua những thành tích ở SEA Games. Dù không theo dõi bơi lội thường xuyên, mình vẫn nhớ hình ảnh chị thi đấu và mang huy chương về cho Việt Nam. Lần này, mình rất vui khi được thấy chị trở lại. Mình nghĩ điều đáng quý không chỉ là kết quả mà còn là việc chị vẫn dành tình yêu cho môn thể thao đã gắn bó với mình suốt nhiều năm”, Tuyết Như chia sẻ.

﻿Ngày thường, cô cũng rất tâm huyết truyền lại "bí kíp bơi lội" cho các em nhỏ.

Trong khi đó, cô Kim Mai (1968), một khán giả đã theo dõi Ánh Viên từ lâu, nhìn màn tái xuất bằng cảm xúc của người từng chứng kiến nhiều dấu mốc trong sự nghiệp nữ kình ngư. “Tôi đã theo dõi Ánh Viên qua nhiều kỳ SEA Games và rất ấn tượng với những thành tích cháu đạt được. Sau một thời gian không còn thi đấu ở đỉnh cao, nhìn thấy cháu trở lại hồ bơi khiến tôi rất vui. Mỗi giai đoạn đều có những vận động viên xuất sắc riêng, nhưng những đóng góp của Ánh Viên cho bơi lội Việt Nam vẫn luôn đáng trân trọng”, cô Kim Mai bày tỏ.

Ở tuổi 30, Ánh Viên không còn đứng trước đường đua với áp lực phải lặp lại tất cả những thành tích của thời kỳ đỉnh cao. Trong khi đó, những gương mặt trẻ như Võ Thị Mỹ Tiên đang tiếp tục viết nên những cột mốc mới. Cuộc so tài tại Đại hội vì thế không đơn thuần là câu chuyện thắng - thua, mà còn cho thấy sự tiếp nối của bơi lội Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Kim Cương