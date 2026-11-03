Tiểu thuyết "Rễ người" (phần 7) - Đoàn Hữu Nam
Giữa rừng sâu biệt lập, Lý Seo Phù vật lộn sinh tồn bằng cách đào củ mài làm lương thực, sống lại ký ức ấm áp về thời gia đình quây quần qua lời mẹ kể ngày xưa. Để vơi bớt sự cô đơn và đơn điệu, anh mày mò dùng ống bươu chế dụng cụ nấu rượu từ cây đao. Thế nhưng, dù chuẩn bị vô cùng công phu, Phù vẫn không thể cất được giọt rượu nào vì thiếu loại lá rừng dùng làm men.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tieu-thuyet-re-nguoi-phan-7-doan-huu-nam-246261103184011479.htm