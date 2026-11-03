Tiểu thuyết "Rễ người" (phần 7) - Đoàn Hữu Nam

Một quán ăn bình dân giữa lòng Hà Nội vừa đón tiếp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Điều khiến nhiều người chú ý là thực đơn dành cho nhà lãnh đạo này không phải sơn hào hải vị đắt đỏ, mà là những món ăn rất đỗi bình dị.