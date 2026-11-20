Tiểu thuyết "Rễ người" (phần 24) - Đoàn Hữu Nam
Phù quyết định vào rừng giăng chuột nhưng càng đi sâu càng lạc phương hướng. Giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng thú rừng và bóng tối bủa vây khiến anh hoảng loạn nhận ra mình đã đi quá xa. Phù phải lần theo dòng suối tìm đường về hang, nhưng đến nơi thì kiệt sức rồi ngất lịm. Khi mở mắt tỉnh dậy, anh bàng hoàng thấy Táo xuất hiện với khẩu súng trên tay - một tình huống căng thẳng mở ra biến cố hoàn toàn mới cho cuộc đời lẩn trốn của Phù.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tieu-thuyet-re-nguoi-phan-24-doan-huu-nam-246261120235913829.htm