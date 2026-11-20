Góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ đề “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp”, diễn ra tối 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Quán quân Sao Mai 2015 dòng nhạc dân gian Nguyễn Thu Hằng bày tỏ niềm tự hào khi được hòa giọng cùng các thế hệ nghệ sĩ trong sự kiện ý nghĩa này. Nữ ca sĩ hé lộ một tiết mục đặc biệt, hứa hẹn mang đến những cảm xúc lắng đọng cho khán giả.