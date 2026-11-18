​Hôm 18/11, Reuters đưa tin những hình ảnh hiếm hoi về một nhóm người bản địa sống biệt lập ở một vùng hẻo lánh của rừng mưa nhiệt đới Amazon ở Brazil đã gây chú ý dư luận, đồng thời làm nổi bật các mối đe dọa mà họ phải đối mặt từ những người khai thác gỗ, thợ săn và chủ trang trại.