Hướng tới dịp kỷ niệm 1.000 năm ngày mất của Lý Công Uẩn (1028 - 2028), tỉnh Bắc Ninh đang lập hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh vị vua khai sáng triều Lý. Bên cạnh việc nghiên cứu, làm rõ những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với danh nhân này, nhiều đề xuất ứng dụng công nghệ số để phát triển các hình thức bảo tồn và phát huy hệ giá trị di sản mà Lý Công Uẩn để lại cũng được đưa ra trong thời gian qua.