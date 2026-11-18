Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, giảm nguy cơ tử vong và di chứng do các tình trạng cấp cứu. Hành lang pháp lý cho lĩnh vực này cũng đang từng bước được hoàn thiện. Thực tiễn tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho thấy, khi các mắt xích từ cộng đồng, cấp cứu trước viện đến điều trị chuyên sâu được kết nối, cơ hội sống của người bệnh được nâng lên.