Tiểu thuyết "Rễ người" (phần 19) - Đoàn Hữu Nam
Phù nhớ lại lần bắt được On – một người đàn ông nghèo vì vợ vừa sinh con khát sữa, đói kém nên đành liều lĩnh lẻn vào nhà trộm gà. Giữa lúc dân bản phẫn nộ đòi trừng phạt, tận mắt chứng kiến hoàn cảnh khốn cùng cùng sự ăn năn thành khẩn của On, Phù đã quyết định buông tay tha thứ. Kỷ niệm ấy khắc họa rõ nét một con người Phù: Dẫu nghiêm khắc trong công việc, anh vẫn giữ trọn lòng trắc ẩn, luôn nhân hậu mở lối cho những mảnh đời lầm lỡ một con đường hoàn lương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tieu-thuyet-re-nguoi-phan-19-doan-huu-nam-246261114000800938.htm