Tiểu thuyết "Rễ người" (phần 19) - Đoàn Hữu Nam

Vụ nổ xảy ra khoảng 10h ngày 13/11 tại cửa hàng Gas 6 Nồm, số 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM khiến 2 người tử vong và làm 10 người khác bị thương. Công an phường Tân Thuận đã lập hồ sơ ban đầu, khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của những người liên quan để hoàn tất hồ sơ chuyển Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.