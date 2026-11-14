Tiểu thuyết "Rễ người" (phần 18) - Đoàn Hữu Nam
Trở về làm dâu, Mai luôn tận tụy, chịu thương chịu khó, từ sáng sớm đã lo chu toàn việc bếp núc, nương rẫy, gia súc và mọi việc trong nhà. Thấy con dâu vất vả, bố mẹ Phù cũng xắn tay vào đỡ đần. Cảm động trước sự chân thành của Mai, Phù dần bị cuốn vào nhịp sống gia đình ấm áp. Đỉnh điểm là chuyến thăm người chú của Mai, nơi những chén rượu nồng và câu chuyện thân tình thắt chặt thêm tình cảm họ hàng, gắn kết hai vợ chồng bền chặt hơn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tieu-thuyet-re-nguoi-phan-18-doan-huu-nam-246261114000341635.htm