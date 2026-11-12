Tiểu thuyết "Rễ người" (phần 15) - Đoàn Hữu Nam
Sau khi mối quan hệ giữa Tuyết và Mai bớt căng thẳng, Phù sống cô độc giữa núi rừng vẫn không ngừng day dứt nhớ về người con gái từng gắn bó. Dù sức khỏe dần hồi phục sau trận bạo bệnh, tinh thần anh lại rơi vào suy sụp; anh nhận ra cuộc sống chui rúc chỉ để sinh tồn đang bào mòn bản tính con người trong mình. Nỗi khắc khoải nhớ vợ con, dòng tộc và bản làng trở thành ngọn lửa thôi thúc anh tìm đường trở về.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tieu-thuyet-re-nguoi-phan-15-doan-huu-nam-246261112002020259.htm