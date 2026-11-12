Tiểu thuyết "Rễ người" (phần 15) - Đoàn Hữu Nam

Bài dự thi "Viết và bình chọn Trường học hạnh phúc 2026"Có những yêu thương không được nói thành lời mà hiện diện trong từng bữa cơm nóng hổi, những món ăn được thay đổi mỗi ngày hay sự quan tâm đến sở thích của học sinh. Với Hồ Cát Minh Anh, những bữa ăn bán trú không chỉ mang đến năng lượng cho ngày học mà còn là nơi em cảm nhận được sự chăm sóc, sẻ chia và tình bạn dưới mái trường.