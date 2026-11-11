Tiểu thuyết "Rễ người" (phần 14) - Đoàn Hữu Nam
Phù bất ngờ mắc một trận sốt rét dữ dội, cơ thể kiệt quệ sau khi bị những cơn mưa rừng lạnh buốt tạt ướt. Trải qua những giờ phút cận kề sinh tử với những cơn rét run và sốt nóng hành hạ, anh phải tự tìm củ ráy rừng để đánh cảm, nhen nhóm từng ngọn lửa sưởi ấm và oằn mình chống chọi qua cơn bạo bệnh. Khi bình minh ló dạng cùng tiếng chim rừng cất lên, sức sống mong manh lại được thắp lên, truyền cho anh nghị lực để tiếp tục bám trụ với cuộc đời.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tieu-thuyet-re-nguoi-phan-14-doan-huu-nam-246261111001106743.htm