Tiểu thuyết "Rễ người" (phần 14) - Đoàn Hữu Nam

Tại nhiều khu vực ở châu Phi, người mắc hội chứng bạch tạng vẫn phải đối mặt với sự phân biệt đối xử và những hủ tục nguy hiểm. Để thay đổi nhận thức cộng đồng, một họa sĩ tại Nigeria đã đưa hình ảnh người bạch tạng vào truyện tranh với vai trò những người anh hùng.